Nous vivons, sur le plan économique, un moment difficile pour Editis” (Catherine Lucet)

« Nous vous demandons, en tant que directrice générale, de défendre vos salariés », demandaient-ils dans cette lettre publiée dans les colonnes d’ActuaLitté — qui a l’honneur d’être qualifié de « site d’information en ligne » par la directrice générale dans sa réponse aux salariés. Ce qui nous change de “torchon” employé lors d'un CSE d'août 2023...

ActuaLitté s’est procuré le mot de la directrice générale et le communique dans son intégralité ci-dessous.

Chers toutes et tous

Il a été porté à mon attention qu’une lettre ouverte m’étant destinée a été publiée par un site d’information en ligne, signée « vos salariés » (de Sejer), me suggérant de démissionner pour m’opposer au projet de réaménagement.

Je n’ai pas reçu cette lettre et ne sais pas de qui elle émane, sans doute de certains d’entre vous ?

Je l’ai lue bien sûr et aujourd’hui je m’adresse à vous toutes et tous.

Je suis profondément attachée au Pôle Education et Référence, je connais votre implication, votre engagement, votre professionnalisme, votre courage, votre capacité d’adaptation, notamment à tous les aléas des réformes, et à tous les changements de nos marchés. Je connais vos métiers et les défis auxquels vous faites face.

J’ai choisi Marianne Durand comme Directrice Générale du Pôle Éducation et Référence, et Présidente de Sejer. J’ai pu mesurer sur la durée la qualité de son management, la profondeur de sa réflexion stratégique et son engagement pour l’entreprise. J’ai toute confiance dans son jugement et dans la pertinence de l’organisation qu’elle a conçue et qu’elle porte au quotidien, accompagnée par un Comité de Direction expérimenté et talentueux, focalisé sur la réussite du plan stratégique.

Nous vivons, sur le plan économique, un moment difficile pour Editis en général et l’édition scolaire en particulier. Nous nous sommes attelés à redresser la barre méticuleusement et avec persévérance.

Je ne reviens pas sur le contexte préoccupant du marché ; il nous impose de nous remettre en question et de nous transformer, en regardant la réalité en face, pour conserver notre compétitivité et renouveler notre potentiel de croissance. Y compris en ajustant le niveau de nos frais généraux, ce qui n’est jamais indolore, mais permet de préserver l’essentiel. Il ne vous aura pas échappé que des mouvements analogues sont en cours chez nos confrères : déménagements, concentrations...

C’est dans ce cadre que s’inscrit le réaménagement actuel des locaux, décidé en cours d’année dernière comme vous le savez. Je mesure l’inquiétude suscitée, inhérente à tout projet de ce type, inquiétude à laquelle nous nous efforçons de répondre du mieux que nous le pouvons. Je remercie toutes celles et ceux d’entre vous qui se mobilisent pour rechercher et proposer des solutions et travailler en co-construction avec l’équipe projet, et grâce auxquels le projet évolue, s’ajuste et se définit au plus près des besoins fondamentaux des équipes.

Des dizaines de réunions ont déjà eu lieu et nous avons « aménagé l’aménagement » sur toute une série de points : accroissement des surfaces, espaces ouverts limités, organisation de l’espace permettant aux équipes complètes de travailler ensemble, installations collectives adaptées... La Direction et l’équipe projet écoutent et continueront d’écouter. Je suis convaincue, comme votre management, que les aménagements tels qu’ils se présentent aujourd’hui vont nous permettre à tous de poursuivre nos missions avec succès. Toutes les idées d’amélioration continuent bien sûr d’être les bienvenues.

Quant à la période des travaux et de télétravail renforcé, elle s’organise actuellement sur la base du recensement des besoins des personnes et des équipes ; les modalités seront présentées et communiquées cette semaine en CSE pour échanges et enrichissements.

Parce que je vous connais presque toutes et tous, je sais votre force, votre talent, votre cohésion, ce qui me rend confiante dans notre avenir.

Chaleureusement,

Catherine

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com