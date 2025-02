Réforme du RSA : quelles “activités hebdomadaires” pour les auteurs ?

Cette réforme du revenu de solidarité active (RSA), effective depuis le 1er janvier 2025, inclut notamment une durée hebdomadaire d’activité « d’au moins quinze heures » pour ses bénéficiaires. Qualifiées de moyen « favorisant [l']insertion sociale ou professionnelle » par le gouvernement, ces heures ne peuvent pas « être du travail bénévole réalisé en dehors du cadre du Code du travail », précise la Direction de l'information légale et administrative.

Parmi les possibilités recouvertes par ces 15 à 20h d'activité, la même direction cite « une mise en situation professionnelle », « une formation », ou encore des « actions permettant de pérenniser ou de développer votre activité si vous avez déjà un emploi ».

Le non-respect de cette obligation peut entrainer la suspension du versement du RSA, en tout ou partie et pour une durée fixée par le président du conseil départemental. Rappelons qu'aujourd'hui, le montant forfaitaire du RSA, pour une personne seule sans personne à charge, s'élève à 635,71 € par mois.

La réforme, une mesure de plus contre le modèle social français et les plus démunis, est largement critiquée par les syndicats de travailleurs et plusieurs organisations, dont le Secours catholique, Emmaüs ou encore la Ligue des droits de l’Homme. La Commission nationale consultative des droits de l'Homme, dans une déclaration adoptée le 19 décembre 2024, y voit pour sa part une atteinte aux droits humains...

Chacun voit 15h à sa porte ?

Ce 6 février, le ministère de la Culture organisait une réunion sur le sujet avec des organisations professionnelles d'auteurs et le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, afin d'évoquer la perspective concernant les bénéficiaires relevant des métiers artistiques. « Le ministère de la Culture semble déterminé à agir ; il a notamment été dit par ses représentants que le secteur des artistes auteurs n’est “absolument pas comparable au salariat” », nous explique Séverine Weiss, traductrice et présidente du Conseil permanent des écrivains, conviée à ce rendez-vous.

Ainsi, « la mesure des 15 heures d’activités par semaine ne concernera pas les artistes auteurs, pour lesquels la notion de temps de travail n’est pas, à bien des égards, pertinente », rapporte-t-elle. Le ministère de la Culture, de son côté, est moins catégorique : les accompagnements promis pour les artistes auteurs, « lorsqu’ils sont déployés, permettent de proposer un parcours de 15h d’activités hebdomadaires, ou le cas échéant fixé à une durée inférieure en fonction de la situation individuelle de l’intéressé et au vu du diagnostic global réalisé », nous indique la rue de Valois.

Ce qui semble à peu près certain, c'est que les auteurs bénéficiaires du RSA seront inscrits à France Travail, même si « les artistes auteurs n’[y] ont jusqu’à présent jamais vu de grande utilité », rappelle Séverine Weiss, citant une absence d’offres d’emploi, la méconnaissance du secteur de la création par la plupart des agents, ou des offres de formation et conseils peu adaptés.

Le ministère de la Culture a promis des améliorations, sur ce point, en assurant qu'un « diagnostic personnalisé » sera réalisé pour chaque artiste auteur « avec un professionnel de France Travail connaissant leur secteur d’activité ».

Ça aménage

Une fois ce diagnostic réalisé, « les artistes auteurs seront orientés vers des accompagnements dispensés par des professionnels connaissant les particularités de leur secteur, soit à l’AFDAS, soit au sein du réseau culture-spectacle de France travail services », nous détaille le ministère de la Culture.

Deux cas de figure se présenteront alors :

– Les artistes auteurs éligibles aux dispositifs de formation de l'AFDAS se verront proposer un accompagnement adapté à leur situation et aux particularités du secteur, dispensé par l’AFDAS.

– Les artistes auteurs non éligibles aux dispositifs de formation de l'AFDAS se verront proposer, en fonction de leur situation, de leur besoin et de leur niveau d’autonomie, soit :

un accompagnement spécifique réalisé par des professionnels experts de leur secteur (accompagnement AFDAS financé par le ministère de la Culture, et correspondant à un « appui à la (re)construction du projet développement de l’activité de l’Artiste-Auteur ») ;

un accompagnement de droit commun visant à apporter une aide à l’auteur dans ses démarches (réseau, emploi, formation, levée de contraintes personnelles…).



C'est à la suite de ces accompagnements que le parcours de 15h d'activités hebdomadaires ou d'une durée inférieure sera défini, « en fonction de la situation individuelle de l’intéressé et au vu du diagnostic global réalisé ». « Ce parcours prend également en compte l’activité créatrice de la personne, ses démarches personnelles pour développer son activité, ses besoins, son autonomie, sa situation personnelle ou familiale », ajoute la rue de Valois.

Des sujets « préoccupants »

D'après le ministère de la Culture, de nouveaux échanges sont prévus autour de cette concertation, qui « doit être améliorée », indique pour sa part Severine Weiss. Le Conseil permanent des écrivains s'inquiète notamment des difficultés pour « estimer le nombre de candidats possibles au RSA-artistes-auteurs, ainsi que leur répartition territoriale ; par là même, les critères d’entrée dans le dispositif pourraient se révéler arbitraires et éloignés de la réalité », avance-t-elle. L'immatriculation des auteurs à la Sécurité Sociale des Artistes Auteurs (SSAA) serait l'un de ceux retenus.

En outre, la responsabilité des départements dans l'allocation du RSA pourrait provoquer « une rupture d’égalité au niveau national » entre les bénéficiaires : un département particulièrement sévère avec les plus pauvres serait ainsi plus enclin à sévir...

« Les représentants du CPE ont par ailleurs précisé que les organisations d'auteurs sont très au courant des difficultés et injustices rencontrées par leurs membres, et que leurs paroles, leurs retours sont fondamentaux pour la réussite de la réforme », nous indique la présidente du Conseil permanent des écrivains.

D'autres organisations d'artistes auteurs appellent, plutôt qu'à de nouvelles obligations, à l'ouverture de nouveaux droits pour les professionnels de la création, comme celui à une continuité des revenus, grâce à un revenu de remplacement en cas d'absence de ressources. Mais elles n'ont pas été conviées au ministère pour dérouler leurs propositions...

