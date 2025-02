Magali Valente rappelée au ministère de la Culture

Depuis son arrivée au ministère de la Culture, Rachida Dati s'appuyait, pour la direction de son cabinet, sur Gaëtan Bruel, ancien directeur de la Villa Albertine, lieu de résidence new-yorkais ouvert en 2021, présenté comme un lien entre la France et les États-Unis « au service des arts et des idées ».

Celui-ci a été nommé, toujours par la ministre de la Culture, à la tête du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), début février. Le cabinet de Rachida Dati n'est pas resté longtemps sans direction, puisqu'un arrêté du 5 février dernier nomme Magali Valente au poste vacant.

Elle-même passée par le CNC, où elle officiait en tant que directrice du cinéma, Magali Valente conseillait les Premiers ministres sur la culture depuis octobre 2022, quand Matignon était occupé par Élisabeth Borne.

En juin 2023, elle avait effectué un petit crochet par la rue de Valois, pour intervenir au sein du cabinet de Rima Abdul-Malak. En septembre 2024, elle revenait finalement à Matignon, cette fois auprès de Michel Barnier, et aura donc prolongé cette mission pour quelques mois, aux côtés de François Bayrou.

À LIRE - Quentin Jagorel à la tête de la DRAC Bretagne

Diplômée d’un Master 1 en droit public général et d’un Master 2 en droit et gouvernance des systèmes financiers publics de l’Université Paris II Assas, Magali Valente a commencé sa carrière en 2012 comme Administratrice des services de l’Assemblée nationale (Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire).

Dans le cadre de ses fonctions, elle a notamment géré le portefeuille « Médias, livre et industries culturelles » et a réalisé une mission au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel. Elle fut aussi conseillère en charge de la fiscalité, des relations avec le Parlement et des industries culturelles au cabinet de Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances.

L'arrêté de nomination de Magali Valente à la direction du cabinet de Rachida Dati est accessible à cette adresse.

Photographie : Magali Valente © CNC

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com