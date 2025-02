Editis en crise : la fusion avec CMI met le feu aux poudres

Au commencement était le rachat du groupe par le milliardaire Daniel Kretinski : Editis devenait officiellement propriété de International Media Invest (IMI, filiale de CMI) en novembre 2023, après cinq années au sein du groupe Vivendi, propriété de Vincent Bolloré.

Lorsque cette passation fut officalisée, on s'est pris à rêver, au 92 avenue de France, d'autant plus que les figures de proue n'étaient autre que Denis Olivennes et Catherine Lucet. Le premier, président non exécutif, avait peut-être tout à prouver dans l'industrie du livre, mais la seconde remplaçait Michèle Benbunan, au poste de directrice générale, mettant fin à l'ère Bolloré. Une nouvelle ère... qui ne résisterait pas à l'épreuve du feu. Ainsi, au terme d’une grève que certains qualifient d’historique, le torchon brûle, un peu plus encore.

Dernier épisode alimentant le malaise des salariés, l’arrivée prochaine des salariés de CMI France, branche média du groupe de Daniel Kretinsky. Une décision découlant de l’actionnaire, que porte le président non exécutif, Denis Olivennes, « et qui nous tombe dessus. Moins de surface, plus de salariés et, en attendant, chacun fait valoir ses impératifs, au détriment des besoins des collègues », témoignait une salariée.

Ça déménage avenue de France

La couleuvre qui ne s'avale qu'avec difficulté, tiendrait donc à ce projet de regroupement des équipes côté édition et presse. Un revirement inattendu, puisque dans les premiers temps, Denis Olivennes avait garanti que rien de tel n'arriverait. Mieux : « On nous avait promis autre chose par rapport à l'ère Bolloré. Plus on progresse, plus les masques tombent, on se rend compte que ce n’est pas forcément mieux », déplorait un salarié côté diffusion distribution.

Partir, c'est mourir un peu, donc mettre en péril tant la dynamique qui anime les équipes que l'efficacité de leur travail. Réduire les coûts, chacun l'a compris, mais plus préoccupant encore « il pose une alternative intenable : accepter la décision ou opter pour le plan social. La crise du flex office est en marche ou comment « menacer l'identité du groupe », estime une salariée.

Voici le contexte qui a débouché sur la grève de ce 11 février, appuyée par des slogans simples : « Consultez-nous, pas seulement les statistiques » ou encore « On sait déjà comment “bien vivre ensemble” ». Et pointant la perspective de postes de travail partagés : « Un bureau ce n’est pas une chaise musicale ».

Autant de messages faisant écho à la lettre que ces mêmes salariés adressaient la veille à Catherine Lucet : « Nous vous demandons, en tant que directrice générale, de défendre vos salariés », y lisait-on.

Touche pas à mon poste !

Car cette logique de stricte rationalisation des coûts menacera l’aspect artisanal de leurs métiers ainsi que l’identité de leurs maisons d’édition, estiment-ils. Et de réitérer les différentes demandes adressées à la direction.

En premier lieu est réclamé le report du calendrier général du projet afin de garantir un processus réfléchi, rigoureux et mené sans précipitation. Ils insistent également sur le besoin d’équité entre tous les employés d’Editis, condition essentielle pour préserver un climat de travail serein et juste.

Par ailleurs, une évaluation complète et transparente des risques pour la santé et la sécurité des salariés s’imposerait —, et ce, à travers toutes les étapes du réaménagement, avant, pendant et après sa mise en œuvre. Enfin, ils dénoncent une gestion imposée sans véritable concertation, qui ne tient aucunement compte des réalités du terrain, et exigent que ce mode de gouvernance prenne fin.

“Ce n'est jamais indolore”

Sollicitée, la direction d’Editis ne fait pas de commentaires. Pour l’heure, donc, seule la lettre de Catherine Lucet aux salariés, réponse au courrier qui lui fut adressé, servira de ligne directrice.

Elle pointe un marché du livre complexe, obligeant à des réformes autant qu’à regarder « la réalité en face, pour conserver notre compétitivité et renouveler notre potentiel de croissance. Y compris en ajustant le niveau de nos frais généraux, ce qui n’est jamais indolore, mais permet de préserver l’essentiel ».

Et d’ajouter : « Il ne vous aura pas échappé que des mouvements analogues sont en cours chez nos confrères : déménagements, concentrations... […] Je mesure l’inquiétude suscitée, inhérente à tout projet de ce type, inquiétude à laquelle nous nous efforçons de répondre du mieux que nous le pouvons. » En somme : « Nous vivons, sur le plan économique, un moment difficile pour Editis », estime la DG.

Ce 11 février, les grévistes réunis ont pu entendre ce discours, lors d'une prise de parole : « Cette grève est un des moyens que nous avons pour vous faire savoir que nous voulons être considérés. Les salariés ne sont pas prêts à enterrer leurs conditions de travail sous la terre de la finance. Nous sommes attachés à nos métiers, nous avons l’amour des livres bien fait et nous n’accepterons pas de travailler dans des modes dégradés, pour produire des livres dégradés. »

Ce ne serait donc qu'un début ?

