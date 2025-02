Une France sensée : le projet des nouvelles Éditions de l’Éclaireur

« Les livres publiés par l’Éclaireur brossent le portrait de cette France sensible, de sa permanence et de ses transformations. Il s’agit de retrouver, au travers des siècles et des péripéties politiques, ce qui fait la spécificité française et sa dimension universelle, dans des domaines ou sous des formes parfois inattendues », partage l'éditeur.

Frédéric Monlouis-Félicité a d’abord été officier avant de rejoindre le secteur privé en 2002, explorant la banque et le logiciel d’entreprise. En 2011, il prend la direction de l'Institut de l'entreprise, où il développe des programmes de leadership et collabore avec des maisons comme Autrement, Odile Jacob et Les Belles Lettres. Il restructure et codirige la revue Sociétal et crée une collection éditoriale.

Son expérience d’auteur l’amène à constater le besoin de livres exigeants et accessibles. Il fonde donc Les Éditions de l’Éclaireur, avec l’ambition de porter un regard neuf sur la France et de rendre la pensée rigoureuse accessible à tous.

Les Éditions de l’Éclaireur proposent plusieurs collections dédiées aux idées, aux récits de vie et aux textes fondateurs. Dans la collection Essais, paraîtra le 12 mars 2025 La France sensible, de Pierre Sansot, avec une préface d’Olivier Mongin

Pourquoi ce titre de France sensible ? Pour rendre tangible cette réalité : la « France sensible » est d’abord un fait de l’imagination, selon l’expression de Régis Debray. D’infinies résonances permettent de relier la variété et l’immensité des paysages et de l’histoire de la France. - Présentation de La France sensible, de Pierre Sansot

La collection Messager(s) mettra en lumière la voix de figures marquantes, célèbres ou oubliées, dont la pensée reste d’une actualité saisissante. À travers des textes courts – discours, correspondances, articles –, ces ouvrages sont accompagnés d’une postface ou d’un dialogue avec une personnalité contemporaine, permettant de mieux saisir leur résonance dans notre époque.

Le 12 mars prochain, sortent J’ai fait un long voyage, de Joséphine Baker, enrichi d’un dialogue entre Jean-Claude Bouillon-Baker et Pap Ndiaye; Lettre à l’éléphant, de Romain Gary, accompagné d’une postface de Frédéric Potier; et L’avenir est ouvert à la France, un texte de Charles de Gaulle, replacé dans son contexte par Michel Goya.

La forêt de Fontainebleau, de George Sand, sera éclairé par une postface de Grégory Quenet (parution le 16 mai 2025). Ces textes, qu’ils soient témoignages, discours ou correspondances, sont autant de clés de lecture pour mieux comprendre le passé et nourrir les réflexions d’aujourd’hui.

Dans la collection Un jour en France avec…, des personnalités livrent leur attachement à un lieu emblématique – ville, monument, région, paysage – qui reflète leur vision de la France. Un jour en France avec François Lecointre paraît en septembre 2025

Enfin, la collection Témoignages & non-fiction donne la parole à des personnalités au parcours hors du commun à travers des témoignages qui se veulent forts et immersifs. Premiers titres à paraître en mars 2026.

