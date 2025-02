Tour d’Europe de l’édition indépendante : la promotion 2025

Sur une année, les maisons d’édition Akinomé, Borealia, La Cafetière, La Tête ailleurs, Manuella et MF éditions ont suivi un programme structuré incluant des rencontres et ateliers avec des professionnels de l’édition internationale, un suivi régulier avec des conseils personnalisés, ainsi que des formations collectives sur des sujets clés tels que la cession et l’acquisition de droits, les contrats de traduction en anglais et la communication à l’international.

En complément, un suivi logistique et financier leur a permis de participer à plusieurs événements majeurs du secteur, notamment la Foire du livre jeunesse de Bologne, le Paris Book Market, la foire en ligne Babelica et la Foire du livre de Francfort.

À l’issue de ce parcours, chaque maison d’édition a pu choisir d’approfondir ou non son développement à l’international, avec le soutien d’un agent ou en interne, tout en bénéficiant d’un réseau de contacts et de ressources consolidé.

À travers ce programme, Fontaine O Livres resserre également les liens au sein du secteur du livre en Île-de-France.

En 2025, cinq nouvelles maisons d’édition indépendantes participeront à ce programme : les éditions de l’Antilope, Chandeigne, Fugue, Forgotten Dreams et les éditions Scudery. Au programme, un accompagnement renforcé avec une formation supplémentaire et un appui toujours plus solide.

