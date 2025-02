La librairie L'Écriture change de mains, mais garde son âme

Dans les Hauts-de-Seine, L’Écriture occupe cette place particulière : on comptait près de 8600 Vaucressonnaises et Vaucressonnais en 2021 — et nombre d’entre eux ont toujours connu cette boutique, sise au 6 avenue Jean Salmon Legagneur.

Pascal Lionetti y entra le dimanche, en 2001, alors qu’il était étudiant : trois ans plus tard, son patron lui proposa un temps plein. « Les études d’Histoire me plaisaient, mais avec l’enseignement comme seul débouché. Et je n’avais aucune intention de devenir prof », raconte-t-il à ActuaLitté. Débutant au rayon papeterie, il passa du côté Librairie de la Force en 2008… et a racheté l’établissement en 2012.

« À l’époque, transmettre les clés à un libraire était important pour le propriétaire afin d’éviter qu’un autre commerce n’en prenne la place et dénature alors le quartier. » Avec le concours de huit clients, devenus actionnaires, il a réussi à reprendre L’Écriture. « Ils habitaient Vaucresson et tous étaient animés par cette idée de ne pas perdre leur librairie. » Une chance : les actionnaires venaient d’horizons divers — juristes, comptables, etc. — une plus-value considérable pour Pascal Lionetti, désormais aux commandes.

D'une époque à une autre...

Douze ans plus tard, le libraire concède ressentir « une certaine fatigue, vis-à-vis du métier, mais surtout l’envie de changer d’air ». À la sortie du Covid, la perspective de céder sa boutique s’est dessinée de plus en plus clairement. « J’ai tout mené seul… et l’on connaît le sacerdoce de ce métier. »

Vendre, certes, mais à qui ? L’Écriture dispose de 300 m² de surface de vente, avec une équipe de cinq salariés — et couvre la littérature, les essais, jeunesse et bande dessinée, de même que manga, imaginaire ou polars. Le tout en conservant ce lien avec la papeterie, les loisirs créatifs ou encore les jeux pour enfants.

Une première offre est parvenue au gérant, d’un libraire voisin — elle n’a pas abouti. Et dans le même temps, Jérémie Noël, qui travaille dans une enseigne culturelle, s’est imaginé à la direction de la librairie. D’autant que sa compagne, Anne Burzynski, travaille depuis quelques années à L’Écriture — ses passions ? Jeanne Benameur et les polars, « avec du style », plaisante-t-elle.

“La librairie, ça cartonne“ - Anne

« La dimension administrative, la gestion, tout cela n’enthousiasmait pas vraiment Anne, alors que ces aspects ne m’effraient pas, loin de là. En revanche, y aller sans elle aurait été risqué, parce qu’il me manque cette connaissance profonde des œuvres qu’elle cultive », explique-t-il à ActuaLitté.

Plutôt réticente au départ, Anne Burzynski admet surtout qu’elle « n’osait pas y croire : ma propre librairie, cela semblait inatteignable ». Et pourtant, c’était un rêve hautement désirable. « Ensemble, nous sommes complémentaires et Pascal, malgré deux autres offres de reprise, a privilégié cette transmission interne — qui ressemblait à son propre parcours. »

Et 14 mois plus tard... enfin !

Mais les temps changent : il a fallu cinq mois à Pascal Lionetti pour récupérer les clés, entre la première rencontre avec les actionnaires (décembre 2011) et la finalisation (avril 2012). Pour Jérémie Noël et Anne Burzynski, l’aventure financière a duré 14 mois. « Les banques ont du mal à prêter, c’est certain », constate l’ancien propriétaire… qui garde un lien avec L’Écriture. « J'en suis devenu salarié, en tant que comptable – ma formation originelle –, mais à distance, depuis les Landes », ironise-t-il depuis son jardin.

« Le point crucial, qui s’est retrouvé tant du côté des équipes que de nos clients, c’était la crainte que de nouveaux propriétaires ne bousculent le lieu », reprend Jérémie Noël. « D’abord, consolider l’existant, et ne pas bouleverser les habitudes de la clientèle. Dans un second temps, nous évaluerons certains changements — le mobilier, par exemple. »

Côté numérique, Anne Burzynski se charge actuellement des publications — elle anime déjà un compte, Les États d’Anne, sur Insta.

Les publications de la librairie sont très appréciées, mêlant humour, second degré, notamment dans des capsules vidéo assez décalées. « Nous axerons une partie de la stratégie sur les réseaux, notamment pour capter l’attention d’un public plus jeune », assure-t-elle. « Mais cela passe par des formations, de sorte que l’équipe soit plus à l’aise et structure la communication. »

Et de soupirer, rassurée : « Nous avons repris la librairie depuis le 1er octobre 2024 — et le cap des fêtes de fin d’année a été traversé, sans trop de houle. » Jérémie Noël abonde : « Nous n’avons que quelques mois d’expérience, en tant que copropriétaires. L’attachement des habitants à la librairie nous porte à aller plus loin. Que ce soit le site internet ou le lieu lui-même, nous continuerons de rendre L’Écriture plus désirable pour celles et ceux qui l’aiment déjà, et les autres, qui la découvriront. »

