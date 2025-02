Le Prince et le Grand Chêne Prix Landerneau Album Jeunesse 2025  

Ce récit, qui se déroule dans un royaume où un chêne majestueux est malmené par l'orgueil du Prince héritier, a capturé l'attention du jury par son message et sa morale. Les auteurs reçoivent une récompense de 6000 € et bénéficieront d'une campagne de promotion au sein des 231 Espaces Culturels E.Leclerc.

Bernard Villiot, qui est également réalisateur et scénariste pour la télévision, a déjà été distingué par le Prix Littéraire des Enfants de l’Estérel en 2007 et 2009 pour deux de ses ouvrages. Pierre Breton, basé à Rouen, œuvre comme illustrateur indépendant spécialisé dans l'édition et travaille également comme artiste de développement visuel dans l'animation.

Présider un Prix aussi important que le Prix Landerneau Album Jeunesse peut être frustrant tant chaque album mériterait d’être lauréat. Mais c’est aussi une occasion unique d’échanger avec les libraires et d’appréhender les titres qu’ils souhaitent et aiment défendre. Je suis persuadée que Le Prince et le grand chêne aura un très bel avenir dans les chambres des enfants : ses illustrations stupéfiantes et son sujet intemporel en feront un titre que petits et grands seront ravis de lire et de relire. - Clémentine Beauvais, présidente du jury 2025

Le jury final du Prix Landerneau Album Jeunesse 2025 réunit huit libraires des Espaces Culturels E.Leclerc : Julien Blanchard de Saint-Brevin en Loire-Atlantique, Gaëlle Lemeaux de Bayeux dans le Calvados, Ambre Harlix de Trélissac en Dordogne, Léonie Poirrée de Querqueville dans la Manche, Marion Dalla Longa d’Ivry dans le Val-de-Marne, Aurore Neret de Langon en Gironde, Suzy Lafaye de Sarlat en Dordogne et Agnès Ureta de Saint-Denis-lès-Sens dans l’Yonne.

Depuis sa création en 2014, le Prix Landerneau Album Jeunesse, initié par les Espaces Culturels E.Leclerc, distingue chaque année un ouvrage francophone pour les jeunes lecteurs âgés de trois à huit ans. Cet ouvrage doit non seulement présenter des qualités graphiques remarquables mais aussi raconter une histoire originale qui aide l'enfant à découvrir le monde et lui-même.

Ce prix met en avant l'importance du plaisir de lire dès le plus jeune âge. L'année précédente, le prix avait été attribué à Séverine Vidal et Julien Arnal pour leur ouvrage Le Bateau Rêve publié chez Gallimard Jeunesse.

Les Prix Landerneau, lancés en 2008 par les Espaces Culturels E.Leclerc, comprennent également le Prix Landerneau Polar, le Prix Landerneau des Lecteurs et le Prix Landerneau BD, couvrant ainsi différents genres littéraires tout au long de l'année.

Ces prix sont déterminés par un comité de 1200 libraires passionnés et engagés, démontrant l'implication et la dynamique de ce réseau dans le paysage littéraire francophone.

