Les librairies suisses lèvent 91 000 € pour lutter contre la pauvreté

120 magasins partenaires, parmi lesquels figurent 51 librairies, ont participé en 2024. Du vendredi 29 au samedi 30 novembre 2024, tous ont proposé à leurs clients d’arrondir la somme de leurs achats en caisse.

Et les clients ont répondu présents : Fair Friday a récolté 86.000 francs suisses, soit environ 91.080 euros, avec 120 magasins partenaires. Des résultats encourageants, quoique légèrement en deçà des derniers résultats communiqués. En effet, en 2022, l’initiative avait permis de collecter 111.000 Francs Suisse (115.000 €), sur un total de 190 magasins participants.

Mais les résultats de l’édition passée sont prometteurs : entre 2022 et 2024, le don moyen par magasin dans le cadre du Fair Friday a progressé de 584 francs suisses à 717 francs suisses, soit une hausse de 22,67 %, témoignant d’une générosité accrue malgré un nombre de points de vente participants en baisse.

La formation : une condition à l’emploi

Ces fonds sont reversés à l’organisation catholique suisse Caritas, et utilisés pour des projets de lutte contre la pauvreté en Suisse. Ces derniers dénombrent 1,3 million de personnes, dont 133.000 enfants, en situation de pauvreté ou vivant juste au-dessus du seuil de pauvreté dans le pays.

Plus qu’une campagne de sensibilisation, l’opération aide les personnes en situation de pauvreté à obtenir ou conserver un travail, notamment en finançant des programmes de formation et d’insertion professionnelle organisés par le réseau Caritas, dont Caritas Fribourg, Caritas Genève, Caritas Jura, Caritas Neuchâtel, Caritas Valais et Caritas Vaud. « Condition indispensable pour obtenir ou conserver un travail, la formation n’est pourtant pas accessible à tous », soulignent-ils sur leur site internet.

Qui sont les destinataires ?

À Genève, le programme de formation et d’insertion professionnelle s’adresse à des jeunes de 15 à 25 ans, souvent bénéficiaires de l’aide sociale ou de l’Assurance Invalidité, et avec un faible niveau de formation. Il inclut aussi des jeunes issus de l’immigration.

Et il porte ses fruits : en 2023, 28 ont obtenu une certification, 35 ont découvert un métier en stage. Même constat à Fribourg, où l’initiative a permis à un jeune réfugié de poursuivre son apprentissage, malgré un français encore fragile.

À Zürich, le programme Incluso mise sur le mentorat pour accompagner les jeunes vers un emploi. Dans un communiqué, le Fair Friday annonce fièrement que 66 % des participants en 2023 ont décroché une place d’apprentissage ou de préapprentissage.

Dans le canton de Vaud, des jeunes en Revenu d’Insertion bénéficient d’un programme de mentorat scolaire, renforçant non seulement leur confiance, mais également leurs compétences. Et le cercle vertueux continue, puisqu’à Neuchâtel, l’initiative finance le programme « Rendez-vous », qui aide les bénéficiaires de l’aide sociale à retrouver un rythme professionnel et une place dans la société. En 2023, 21 personnes ont pu repartir sur de nouvelles bases.

Crédits image : © Payot Sierre

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com