Dans J'écris l'Iliade, Pierre Michon propose une œuvre singulière qui mêle autofiction, mythologie grecque et réinterprétation de l'épopée homérique. L'auteur, reconnu pour sa prose exigeante, y explore les liens entre sa propre existence et les récits antiques, offrant une réflexion profonde sur la littérature et la condition humaine.

Le récit alterne entre des épisodes de la vie de Michon et des incursions dans le monde d'Homère. Cette structure narrative permet une immersion dans les pensées de l'auteur, tout en revisitant des thèmes universels tels que la guerre, l'amour et la quête de sens.

On savourera sans réserve ni modération la richesse stylistique de cette oeuvre, autant que sa profondeur thématique. Certains y voient un "baroud d'honneur" de l'un des plus grands écrivains contemporains, tandis que d'autres soulignent la complexité et l'audace de la démarche.