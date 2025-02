Invitation à la réflexion philosophique, présentée de manière accessible et engageante, Alice au pays des idées séduira tant les néophytes que les passionnés de philosophie.

Roger-Pol Droit présente une immersion philosophique inédite en suivant les pérégrinations d'Alice, une jeune femme contemporaine en quête de sens. Préoccupée par l'avenir de la planète et de l'humanité, elle aspire à trouver une phrase décisive qui la guidera tout au long de sa vie.

Son voyage la mène à travers les siècles et les civilisations, où elle rencontre des figures emblématiques de la philosophie, telles que Montaigne, Kant, Nietzsche et Freud. Ces rencontres offrent à Alice l'occasion de dialoguer avec ces penseurs et d'explorer des questions existentielles fondamentales.

L'auteur, philosophe et écrivain reconnu, parvient à rendre la philosophie accessible en mêlant fiction et réflexion. Le livre a été salué par la critique pour sa capacité à vulgariser des concepts complexes tout en offrant une lecture agréable.

Les lecteurs apprécient particulièrement la manière dont Roger-Pol Droit parvient à rendre vivantes les idées philosophiques à travers les dialogues d'Alice avec les grands penseurs. Cette approche ludique et pédagogique permet de redécouvrir la philosophie sous un angle nouveau.