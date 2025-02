Résister est une invitation à la réflexion et à l'action face aux défis politiques actuels. Salomé Saqué y propose une analyse claire et engagée, destinée à encourager une résistance active et éclairée.

Publiée en octobre 2024 aux éditions Payot, la journaliste y propose une analyse incisive de la montée de l'extrême droite en France. Elle y décortique les stratégies employées pour diffuser ces idéologies, notamment à travers les médias et le discours public. L'ouvrage, concis et accessible, vise à sensibiliser un large public aux dangers actuels.

Salomé Saqué s'appuie sur des faits documentés pour illustrer l'expansion de l'extrême droite. Elle met en lumière la banalisation de certains discours et la manière dont ils s'immiscent dans le quotidien. Elle souligne également l'importance de la résistance collective face à cette progression.

L'ouvrage a suscité des réactions variées. Certains lecteurs le considèrent comme un appel nécessaire à l'action, tandis que d'autres critiquent une approche qu'ils jugent simpliste. Le titre s'est d'ailleurs vendu à plus de 150.000 exemplaires, selon Edistat.

Proposé à un prix modique de 5€, ce livre se veut un outil de sensibilisation et d'engagement. Salomé Saqué y appelle à une prise de conscience et à une mobilisation citoyenne pour contrer la montée des idéologies extrémistes.