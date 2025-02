Dans son dernier ouvrage, L'Opportunité de vivre : Ultimes études, André Comte-Sponville propose une réflexion profonde sur la condition humaine. Ce recueil de neuf études, déjà publiées et remaniées pour cette édition, s'inscrit dans la continuité de ses travaux précédents, notamment Valeur et vérité (1994) et Du tragique au matérialisme (2015).

Le philosophe explore des thèmes universels tels que la mort, la spiritualité et le matérialisme. Il s'appuie sur les enseignements d'Épicure, des stoïciens et de Montaigne pour interroger le sens de la vie et la manière de l'appréhender. Selon lui, décider de continuer à vivre ou d'en finir relève davantage de l'opportunité que du principe. Il souligne l'importance de juger, en fonction des circonstances, si la vie vaut la peine d'être vécue.

Comte-Sponville éclaire son propre cheminement en s'appuyant sur celui de ses maîtres de prédilection : Épicure, les stoïciens, Montaigne, Spinoza, Alain, Louis Althusser et Marcel Conche. Il aborde des questions actuelles, comme celles qui touchent au cerveau, à la spiritualité ou au matérialisme.

Ce livre s'adresse à ceux qui cherchent à approfondir leur compréhension de la vie et de la mort. Il offre une perspective philosophique riche et accessible, fidèle au style clair et limpide de l'auteur. Une invitation à la réflexion sur notre existence et les choix qui la façonnent.