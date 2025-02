Attentat contre Rushdie : “Je voyais du sang

Chemise bleue sur le dos, Hadi Matar, 27 ans, comparaît mennoté. L’Américano-Libanais est poursuivi pour tentative d’assassinat sur Salman Rushdie, plus de trois décennies après la fatwa iranienne visant l’écrivain pour ses Versets sataniques (trad. A. Nasier, Gallimard), considérés comme blasphématoires et passibles de mort par Téhéran.

« Il n’y a aucune erreur sur l’identité de l’agresseur »

Le 12 août 2022, alors qu’il donnait une conférence sur la protection des droits des écrivains, dans le nord-est des États-Unis, « un jeune homme de corpulence moyenne portant un masque de couleur sombre est apparu au fond de la salle » a décrit le procureur Jason Schmidt lors de son premier réquisitoire devant les jurés, rapporte L’Opinion.

L’homme aurait ensuite sauté sur l’estrade, et parcouru une dizaine de mètres avant de le frapper « sans hésiter, il a plongé son couteau avec force, efficacité et rapidité ». CNN, présent au tribunal, note la certitude du procureur, qui a affirmé : « Il n’y a aucune erreur sur l’identité de l’agresseur. Hadi Matar a attaqué Salman Rushdie sans provocation. »

L’écrivain et son voisin de scène, Henry Reese, cofondateur d'un projet de soutien aux écrivains en exil, sont restés figés quelques secondes avant de réagir. L’auteur aurait ensuite tenté de fuir, poursuivi par son agresseur, jusqu’à ce que plusieurs personnes parviennent à maîtriser l’assaillant.

Une lame de 15 centimètres

Parmi elles, Jordan Steves, alors chargé des relations presse. Il a témoigné : « J’ai foncé sur lui pour stopper l’attaque. » L’arme a finalement échoué entre les mains de Deborah Moore Kushmaul, employée de l’amphithéâtre où se tenait la conférence. Elle a raconté avoir ramassé le couteau, dont la lame mesurait « 15 centimètres », avant de le remettre à la police.

« Je voyais du sang [...], nos spectateurs, dont beaucoup étaient des personnes âgées, criaient », s’est-elle souvenue. Une fois l’assaillant maîtrisé, l’angoisse a pris le relais : « En voyant tous les sacs dans la salle, mon inquiétude, c’était qu’il y ait une bombe, ou un autre assaillant. »

Hadi Matar serait passé « tout près » de tuer Salman Rushdie, qui avait alors « perdu beaucoup de sang », a souligné le procureur. S’il a survécu, l’écrivain n’est pas sorti indemne de l’attaque, et a perdu l’usage de son œil droit. Henry Reese a également été blessé au visage.

Un dossier « complexe »

Lors de l’audience, Hadi Matar a plaidé non coupable des charges retenues contre lui, à savoir la tentative de meurtre, passible de 25 ans de prison, et des faits de violences aggravées, pouvant lui valoir jusqu’à sept ans d’emprisonnement. Sa défense apparaît néanmoins affaiblie : son avocat principal, Nathaniel Barone, hospitalisé, n’a pas pu être présent. Le juge a refusé d’accorder un report et a confié la défense à son associée, Lynn Schaffer.

« Le dossier est plus complexe que ce que le procureur laisse entendre. Il ne suffit pas de dire qu’un crime a eu lieu, il faut en apporter la preuve », a-t-elle défendu. L'avocate a aussi souligné que la majorité des jurés connaissaient déjà l’affaire : « Mais savez-vous pourquoi cela s’est produit ? Rien de ce que vous entendrez ici ne vous le dira. »

De son côté, Jason Schmidt a déclaré avant l’ouverture du procès qu’il entendait se concentrer sur l’attaque en elle-même, en s’appuyant sur des vidéos et des témoignages, plutôt que sur les motivations idéologiques de l’accusé, rapporte L’Opinion.

Un second procès en perspective

Ces dernières seront toutefois examinées lors d’un autre procès. De fait, Hadi Matar fait également l’objet de poursuites devant la justice fédérale américaine, où il est accusé d’acte de terrorisme au nom du Hezbollah, parti politique libanais doublé d’une organisation paramilitaire. Au moment de son entrée dans le tribunal, l'accusé a lâché : « Free Palestine. »

En juillet 2024, le ministère de la Justice américain avait ainsi ajouté trois nouveaux chefs d’accusation à l’encontre de Hadi Matar, à savoir « tentative de fournir du matériel à une organisation terroriste étrangère », « acte terroriste outrepassant les frontières nationales » et « fourniture de matériel à des auteurs d’actes terroristes ». D’après l’acte d’accusation, il aurait délibérément apporté un soutien matériel et logistique au Hezbollah, organisation désignée comme terroriste par les États-Unis.

Téhéran dément

L’hypothèse d’un lien entre Matar et la structure libanaise a émergé dès les premiers jours suivant l’attaque contre Salman Rushdie, après que sa mère a révélé que son fils était revenu « changé » d’un séjour au Liban en 2018, où il était allé rendre visite à son père. « Je m’attendais à ce qu’il revienne motivé, qu’il termine ses études, qu’il obtienne son diplôme et décroche un emploi. Mais au lieu de cela, il s’est enfermé dans (sa chambre) en sous-sol. Il avait beaucoup changé, il ne nous a rien dit, à moi ou à ses sœurs, pendant des mois », expliquait-elle au Daily Mail.

Le jeune homme se serait ensuite fortement investi dans la pratique religieuse. « Une fois, il s’est disputé avec moi et m’a demandé pourquoi je l’avais encouragé à faire des études plutôt qu’à se concentrer sur la religion », rapportait sa mère, selon l’AFP.

En raison de la fatwa prononcée en 1989 par l’ayatollah Khomeini, la possible implication de la République islamique d’Iran a rapidement été soulevée. Téhéran a immédiatement nié toute responsabilité, tout en saluant l’acte de Hadi Matar.

Le procès retardé par un livre

Selon les déclarations de son avocat à The Associated Press, ce dernier devrait plaider non coupable des accusations de terrorisme portées contre lui. Il a lui-même affirmé n’avoir aucun lien avec l’Iran, bien qu’il ait rendu hommage à la mémoire de l’ayatollah, mort en juin 1989, peu après avoir lancé la fatwa contre l’écrivain.

Le principal intéressé, Salman Rushdie, n’était pas présent lundi au tribunal, bien qu’il soit attendu pour témoigner au cours des deux semaines de procès. L’auteur avait déjà raconté l’attaque dans son ouvrage Le Couteau — Réflexions suite à une tentative d’assassinat (trad. Gérard Meudal, Gallimard). La parution de ce livre avait alors bouleversé le calendrier judiciaire, entraînant le report de la date du procès afin de permettre à l’avocat de l’agresseur d’en prendre connaissance et de préparer au mieux la défense de l’accusé.

Crédits image : Fronteiras do Pensamento / CC BY-SA 2.0

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com