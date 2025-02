Kad Merad et Denis Podalydès deviennent Claude Grange et Régis Debray

À l'écran, Kad Merad et Denis Podalydès sont Augustin Masset et Fabrice Toussaint, les noms des protagonistes ayant été changé. Mais le scénario se base directement sur Le dernier souffle, paru en poche en septembre 2024.

« J’ai essayé de réaliser mes utopies et de me débarrasser de mes fantasmes et de mes terreurs en réalisant un film », indique Costa-Gavras au sujet de son film, qu'il a voulu créer après la lecture du livre de Claude Grange et Régis Debray.

Le réalisateur explique avoir nourri l'écriture de son scénario de bien d'autres références littéraires, notamment les écrits de Vladimir Jankélévitch, d’Albert Camus, de Martin Heidegger, de Cornelius Castoriadis, Descartes, ou encore Héraclide d’Éphèse...

Le film est en salles ce mercredi 12 février.

Par Antoine Oury

