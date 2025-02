Arrêtés par la police israélienne, les libraires palestiniens relâchés 

Marilia Di Giovanni, directrice générale fondatrice de Medi Weaves et propriétaire de la librairie Casa del Libro Rosario Mascali à Syracuse, a appris cette information d'Orly Noy, présidente de B’Tselem et proche de Mahmoud Muna, avec qui elle a porté la traduction de plusieurs ouvrages vers l'arabe ou l'hébreu. Mathew Teller, auteur britannique de Daybreak in Gaza, Nine Quarters of Jerusalem, ami du libraire incarcéré, a confirmé l'information par une photographie des deux libraires en liberté.

« Les accusations de violation de l'ordre public sont tombées lors de leur audience devant un tribunal ce lundi. Aux dernières nouvelles, ils sont assignés à résidence pour cinq à huit jours, et n'ont pas le droit de retourner dans leurs librairies les 15 prochains jours », partage avec nous la librairie italienne. Marilia Di Giovanni et les membres du réseau Medi Weaves sont à présent dans l'attente de nouvelles directes de Mahmoud Muna.

Des décision judiciaires « pour ne pas perdre la face », analyse-t-on auprès d'ActuaLitté. Et d'ajouter : « Les neuf diplomates dans la salle ont dû peser pour ne pas condamner arbitrairement les deux libraires. » En effet, des représentants de plusieurs pays, notamment la France, le Brésil, l'Irlande, la Suisse, et l'Italie, ont tenu à soutenir les accusés. Le consulat français a même exprimé son « indignation » sur son compte X officiel, déclarant : « Ces attaques contre une librairie, une institution culturelle renommée de Jérusalem, constituent une atteinte flagrante à la liberté d’expression et aux valeurs démocratiques fondamentales. »

Une soixantaine de manifestants s'étaient par ailleurs rassemblés devant un tribunal à Jérusalem pour exprimer leur solidarité envers deux libraires palestiniens, rapporte l'AFP.

Mathew Teller avait appelé à la libération de Mahmoud Muna et Ahmad Muna, affirmant notamment : « Les accusations portées contre eux sont fabriquées et malveillantes, et la manière de leur arrestation - un raid sous couverture dans une librairie réputée établie il y a plus de quarante ans, suivie de menottage et de nombreuses heures d'interrogatoire et de détention - est répréhensible. Cet acte illégitime marque une nouvelle escalade dans la répression par les autorités israéliennes des droits et libertés des habitants de Jérusalem. »

Et de confier : « Ils [Mahmoud Muna et Ahmad Muna, NdR] ont tous deux été une source de force et de soutien professionnel pour moi, et Mahmoud et moi avons travaillé et voyagé ensemble, partagé une scène devant un public pendant de nombreuses années. Je n'ai que du respect et de l'admiration pour le travail qu'ils accomplissent dans la préservation, la promotion et la défense de la culture littéraire palestinienne à Jérusalem. Criminaliser les libraires n'a pas sa place dans une démocratie. »

« Ils ont été accusés de vendre des livres. S'attaquer à une librairie, saisir des livres et arrêter les propriétaires sous le prétexte que leur contenu n'est pas approuvé par le gouvernement israélien constitue un acte fasciste manifeste », assure de son côté la directrice générale fondatrice de Medi Weaves. Dans un communiqué partagé ce lundi, elle était formelle : « C’est un signe dangereux de terreur fasciste. Si les livres deviennent une menace, alors ce n’est plus une démocratie. »

Une pétition a été lancée

Les libraires ont été détenus pour la nuit dans les locaux de la police de la Mission russe de Jérusalem, à la suite d'une opération autorisée par un mandat de perquisition judiciaire.

« Ils ont pris tout livre qui ne leur plaisait pas », avait expliqué Murad Muna, frère d'Ahmad Muna, au sujet de l'intervention de la police israélienne. Les livres confisqués incluaient Wall and Piece de l'artiste Banksy, Gaza in Crisis coécrit par l'académicien américain Noam Chomsky et le chercheur israélien Ilan Pappé, ou encore Love Wins du cinéaste et photographe canadien Afzal Huda... Il a aussi mentionné un incident où les policiers ont réagi à la vue d'une édition du journal Haaretz comportant des images d'otages, interrogeant sur son contenu avant de conclure à de l'incitation à la violence et de saisir tout livre affichant un drapeau palestinien.

La police a utilisé comme preuve contre les libraires, accusés d'incitation et de soutien au terrorisme, un livre de coloriage intitulé From the River to the Sea. Ce slogan, From the river to the sea, Palestine will be free, a été formulé en 1964 par l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) pour exprimer l'idée d'un État palestinien unique s'étendant de la Méditerranée au Jourdain. Au fil du temps, il a été également adopté par le Hamas, ce qui a renforcé pour certains l'interprétation du slogan comme un appel à l'éradication d'Israël. Pour d'autres, ce slogan symbolise un désir de démocratie et d'égalité entre Palestiniens et Israéliens, sans intention de détruire Israël. La police israélienne a également signalé la présence de nombreux ouvrages aux thèmes nationalistes palestiniens, jugés incitatifs, dans les librairies.

Une pétition a par ailleurs été lancée, qui appelle « les gens de lettres et les intellectuels, écrivains et poètes, libraires, à venir à Jérusalem, se tenir aux côtés de la librairie éducative et exprimer leur soutien pour une culture libre, le dialogue entre les nations, et l'éducation pour la tolérance et l'humanisme comme seul outil pour résoudre le conflit. » Elle a déjà été signée par 1893 personnes.

La librairie Educational Bookshop (EB), fondée en 1984 sur la rue Salah el Din à Jérusalem-Est, est reconnue pour sa contribution à la diffusion de la culture du Moyen-Orient et du conflit arabo-israélien. La librairie originelle sert aussi de centre culturel, organisant des lancements de livres, des conférences et des projections de films. La succursale propose des livres en arabe, tandis que la librairie anglophone attire Palestiniens, Israéliens et étrangers. Une troisième succursale se trouve dans l'American Colony, un hôtel historique de Jérusalem.

Aujourd'hui, Educational Bookshop est gérée par Mahmoud Muna et son neveu Ahmed Muna. La famille Muna gère deux autres magasins à Jérusalem-Est. Au fil des années, le magasin est devenu le foyer du magazine littéraire international Granta en langue arabe, et Mahmoud Muna est co-rédacteur en chef de l'édition arabe de Granta depuis 2019.

Parmi les soutiens aux libraires palestiniens, on peut également citer la rapporteuse spéciale de l'ONU, Francesca Albanese, qui a dénoncé le raid contre les enseignes comme un acte d'apartheid.

Cette action survient dans un climat de provocations, illustré par l'incident du 13 août où Itamar Ben Gvir a conduit un groupe important de juifs à prier sur l'esplanade des Mosquées, enfreignant le statu quo de 1967 qui interdit la prière non-musulmane sur ce site, exacerbant les tensions à Jérusalem-Est.

Par ailleurs, le gouvernement israélien a récemment perdu six sièges suite à la démission du parti Otzma Yehudit, protestant contre un accord d'échange de prisonniers avec le Hamas, mais conserve la majorité à la Knesset.

Crédits photo : Marilia Di Giovanni

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com