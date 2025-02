Paris-Hollywood : un roman pas encore publié, déjà très convoité

Les sociétés Haut Et Court, basée à Paris, et Good Chaos, implantée à Londres, ont conclu un partenariat pour acquérir les droits d’adaptation cinématographique du premier roman de Cécile Mury, Paris-Hollywood, publié en France par Flammarion en avril 2025.

Critique cinéma pour Télérama, Cécile Mury a écrit une romance entre une journaliste française et un acteur anglo-saxon, figure du box-office mondial. Présenté à la foire de Francfort, où ses droits de traduction ont été vendus aux enchères dans six pays, Paris-Hollywood a attiré l’attention de plusieurs producteurs français et européens souhaitant en proposer une adaptation cinématographique. La proposition de Haut Et Court et Good Chaos a finalement été retenue par l’autrice et son éditeur.

Les deux sociétés, associées à sept autres entreprises au sein de l’alliance européenne The Creatives, collaboreront pour développer un projet s’inspirant des comédies romantiques françaises et anglo-saxonnes, tant sur le plan de l’écriture que de la mise en scène.

« Nous sommes absolument ravis d'avoir fait équipe avec Good Chaos pour porter à l’écran cette délicieuse comédie romantique jouant sur les codes du genre, mais avec un je ne sais quoi et presque rien typiquement français qui nous a fait nous jeter sur les droits dès que nous avons lu le roman tant il nous a semblé unique », indique Caroline Benjo, productrice chez Haut et Court.

« Son ton nous rappelle en effet le meilleur des comédies romantiques anglo-saxonnes mais dans un décor et avec des personnages majoritairement français, à l'exception de la star. »

« Paris-Hollywood n'est pas seulement une lecture irrésistible, c'est aussi une réflexion très fine sur la nature de l'amour et les limites que nous nous fixons avant d'y succomber », a déclaré Mike Goodridge, PDG de Good Chaos. « Nous sommes ravis de produire ce film avec nos chers amis de Haut et Court et d’en faire une grande comédie romantique européenne. »

