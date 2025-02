Huit ouvrages en lice pour le Prix Flaubert 2025

Les ouvrages en lice pour le Prix Flaubert 2025 :

David Ducreux-Sincey, La loi du moins fort (Gallimard)

Stéphanie Janicot, Les maîtres du temps (Albin Michel)

Clothilde Salelles, Nos insomnies (L’Arbalète/Gallimard)

Florence Seyvos, Un perdant magnifique (L’Olivier)

Amanda Sthers, Les Gestes (Stock)

Michèle Audin, La Maison hantée (Éditions de Minuit)

Philippe Brunel, Le cercle des obligés (Grasset)

Stéphane Audeguy, L’avenir (Seuil)

Présidé par David Foenkinos, le jury de la récompense réunit Émilie Frèche, écrivaine et scénariste ; Isabelle Giordano, journaliste, déléguée générale de la Fondation BNPP ; Guy Birenbaum, auteur ; Anne Fulda, journaliste et grand reporter au Figaro ; Agathe Ruga, auteure ; Fabien Vallérian, Directeur Art et Culture de la Maison Ruinart ; Bruno Corty, rédacteur en chef du Figaro Littéraire ; Isabelle Drong, adjointe à la Maire de Trouville en charge de la culture, et Jean-Philippe Pérou, libraire L’Usage du Papier à Trouville.

Le lauréat se verra remettre une dotation de 3000 € par la Maison Ruinart. Pour sa part, l’hôtel Flaubert fera bénéficier au lauréat d’une semaine de résidence lui permettant de venir s’inspirer pour l’écriture de son prochain roman.

L'année dernière, le Prix Flaubert avait été décerné au roman Les corps hostiles de Stéphanie Polack (Éditions Grasset).

