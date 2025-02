Politique et Economique : création du Prix de la Pensée Libre

C’est au fil d’une conversation nocturne que l’idée a émergé. D’un côté, Tony Gomez, figure emblématique des nuits parisiennes, de l’autre, Paul Melun, essayiste issu de la gauche. Tout semblait les opposer, et pourtant, une conviction commune les réunit : celle de défendre la liberté d’expression. De cette ambition est né le Prix de la Pensée Libre, officiellement lancé le 27 janvier 2025.

Indépendamment des courants de pensée, le Prix de la Pensée Libre récompensera des ouvrages qui interrogent notre époque et en racontent l’histoire. Plus qu’une simple distinction littéraire, il incarne un espace d’échange et de débat, où le dialogue prime sur les clivages.

« Le livre n’est pas un marqueur d’élitisme, mais une porte ouverte sur l’intelligence et la discussion », affirment les deux fondateurs. Un jury composé d’écrivains, de journalistes et d’artistes aura la mission de sélectionner des essais marquants, audacieux et porteurs d’idées nouvelles.

En mars prochain, chez Laurent, la soirée de remise des prix sera placée sous le signe de la rencontre et du dialogue. Un moment où l’on confronte les idées sans jamais renoncer à se parler. Et les fondateurs de citer Victor Hugo : « Sauvons la liberté, la liberté sauve le reste. »

Deux catégories sont prévues :

Prix Politique qui distingue des essais philosophiques, politiques et de société qui interrogent les idées reçues et contribuent à la diversité des perspectives. Il valorise la réflexion indépendante, affranchie des dogmes et des autorités établies, en mettant l’accent sur la raison, l’expérience et l’esprit critique, dans une démarche fidèle à la tradition républicaine du débat libre.

Prix Économique qui récompense des ouvrages et essais innovants dans les domaines de l’économie, de l’entrepreneuriat et de l’économie sociale et solidaire. En mettant en avant des approches audacieuses et novatrices, il encourage une remise en question des modèles économiques existants et promeut des alternatives en faveur d’une économie plus durable et équitable. Il s’inscrit ainsi dans une volonté de stimuler la créativité intellectuelle, l’esprit d’entreprise et la réflexion sur l’évolution des systèmes économiques.

