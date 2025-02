Le Prix Fetkann ! Maryse Condé lance son édition 2025

Cette 22e édition du Prix Fetkann ! Maryse Condé, organisé par l’association CIFORDOM (Centre d’Information, de Formation, Recherche et Développement pour les originaires d’Outre-mer), résonne d’une émotion particulière. Pour la première fois, elle se tiendra sans celle dont la récompense porte le nom.

Maryse Condé, figure majeure des lettres francophones, s’est éteinte à 90 ans dans la nuit du 1er au 2 avril 2024. « Nous allons continuer à faire vivre son œuvre et ses combats », assurent les organisateurs du prix dans un communiqué.

Quatre prix pour célébrer la diversité

Depuis l’adoption de la loi Taubira-Delannon, l’évènement distingue annuellement des œuvres littéraires engagées en faveur des valeurs républicaines — liberté, égalité, fraternité — et du devoir de mémoire des pays du Sud. « Il s’agit de valoriser la culture du monde noir par le biais de la littérature et de prévenir toute forme d’intolérance ou autres actes répréhensibles contre les droits fondamentaux de l’être humain », soulignent-ils sur leur site internet.

Le Prix Fetkann ! de la Mémoire récompense chaque année une œuvre — fiction, essai ou documentaire — qui éclaire les héritages historiques et les combats des peuples du Sud. En 2024, Beata Umubyeyi Mairesse avait été honorée pour Le convoi (Flammarion), un texte bouleversant sur la transmission et la mémoire.

Du côté de la recherche, le Prix Fetkann ! de la Recherche met en avant des travaux universitaires et scientifiques qui interrogent l’histoire et les sociétés afrodescendantes. Bruno Maillard s’est vu décerner le prix l’an dernier pour La vie des esclaves en prison – La Réunion 1767-1848 (Plon), une plongée documentée dans l’univers carcéral colonial.

Le Prix Fetkann ! de la Jeunesse, lui, s’adresse aux écrivains en herbe et aux auteurs de littérature jeunesse, sans limite d’âge. En 2024, le jury avait salué Missak et Mélinée – Une histoire de l’affiche rouge d’Élise Fontenaille (Rouergue), une évocation vibrante de la résistance arménienne face au nazisme.

Enfin, la poésie n’est pas en reste. Le Prix Fetkann ! de la Poésie célèbre les vers engagés, porteurs de mémoire et d’humanité. L’année dernière, Exodus, Journal de bord d’une atypique de Laetitia Juraver (Neg Mawon) s’était imposé, donnant voix à un exil intime et universel.

L’appel à textes est lancé

« Comme chaque année, nous attendons vos ouvrages avec impatience », annoncent les organisateurs. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 septembre 2025 pour les œuvres publiées entre le 1er octobre 2024 et le 30 septembre 2025. Les manuscrits doivent être envoyés en deux exemplaires à l’adresse suivante :

CIFORDOM – Prix Littéraire FETKANN ! Maryse Condé 2025

4 bis rue de la Division Leclerc — BP 30 – 91301 Massy Cedex

Les candidats au Prix Fetkann ! de la Jeunesse ont quant à eux jusqu’au 31 mars 2025 pour soumettre un texte publié entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025.

Un jury jeune pour faire entendre une autre voix

Chaque année, collégiens, lycéens et leurs enseignants sont invités à prendre part au jury jeune, qui attribue le Prix Fetkann ! de la Jeunesse. Une expérience qui, selon les organisateurs, permet aux élèves « de porter un regard tout autre sur la lecture, l’écriture et la société dans laquelle ils vivent, mais également de développer un esprit critique et une meilleure connaissance d’eux-mêmes ». Pour en savoir plus sur le prix, cliquez ici.

Crédits image : Maryse Condé au Calabash Literary Festival, en 2007. Photographie de Georgia Popplewell / CC BY-NC-ND 2.0

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com