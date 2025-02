La science-fiction repousse les frontières à Angoulême, et en BD

L’événement met en lumière le travail de près de 150 auteurs et autrices français et internationaux sur une surface de 400 m² au sein de la Cité de la BD d’Angoulême, lieu central de la bande dessinée en France. À travers une scénographie immersive, les visiteurs pourront découvrir une sélection de planches originales illustrant la diversité des univers et des influences du genre.

L’exposition s’attache à définir le concept de « nouvelle science-fiction », qui reflète près de 40 ans d’évolution du genre, en majorité dans le paysage francophone. Elle couvre la période allant de la fin de la première génération de Métal Hurlant, magazine emblématique qui célèbre ses 50 ans, jusqu’aux collections ayant renouvelé le genre, à l’image du label Série B des éditions Delcourt.

Cette nouvelle approche de la science-fiction se caractérise par une diversification des thématiques, en écho aux enjeux contemporains. Plus accessible et engagée, elle intègre des influences variées, notamment celles des mangas et des comics, et dialogue avec le cinéma pour développer de nouveaux formats narratifs et graphiques. Elle a également connu une féminisation progressive.

L’exposition retrace l’histoire de la science-fiction en bande dessinée et met en avant ses principaux courants, tels que le cyberpunk, la dystopie, le post-apocalyptique ou encore le space opera. La bande dessinée, par son association entre image et récit, constitue un terrain propice à la réinvention du monde, tandis que la science-fiction explore des perspectives nourries par les avancées scientifiques.

L’exposition met ainsi en lumière les différentes visions des auteurs et autrices sur des questions majeures comme l’évolution technologique, les défis environnementaux ou les interactions avec l’altérité. Elle illustre comment, à travers la diversité des styles graphiques et des esthétiques – qu’ils soient en noir et blanc ou en couleur – le genre interroge la place de l’humain dans son rapport à des écosystèmes réels ou imaginaires.

Conçue comme une exploration des grands univers développés en bande dessinée depuis plus de trois décennies, Plus Loin - La nouvelle science-fiction débute avec les figures majeures du genre, telles que Moebius, Druillet ou Mézières, avant de conduire les visiteurs à travers les thématiques propres à cette nouvelle génération d’auteurs.

Mondes stellaires, cités futuristes, sociétés post-apocalyptiques et figures hybrides – cyborgs, robots, humains augmentés ou extraterrestres – rythment le parcours, qui s’achève sur les visions portées par les jeunes créateurs d’aujourd’hui, engagés dans la réinvention des imaginaires du XXIᵉ siècle.

Retrouver Plus loin - la nouvelle science-fiction à la Cité de la bande dessinée d'Angoulême, dès à présent et jusqu'au 16 novembre 2025

Illustrations : Enki Bilal, La Foire aux Immortels, 1980, Trilogie Nikopol, Éditions Dargaud, collection Histoires Fantastiques. Collection MEL © - Philippe Druillet, Salammbô – Carthage, 1982, Lone Sloane, Prépubliée dans le journal Pilote en 1982, Éditions Dargaud, collection Histoires Fantastiques. D’après le roman de Gustave Flaubert. Collection MEL ©

Par Clément Solym

Contact : clements@actualitte.com