Mort de Tom Robbins, le plus culte des auteurs méconnus

De la multitude des hommages et nécrologies se détache un constat unanime : l'humour reste le point commun des livres de Tom Robbins. Ce « gamin timide et rêveur était devenu le clown de la classe et un mauvais garçon » rappelle Mary Ann Gwinn dans le Seattle Times. Il s'est établi dans cette ville du nord-ouest des États-Unis au début des années 1960, pour se faire un nom au sein de cette publication, en tant que critique.

Sa plume enlevée et ses manières lui valent rapidement le surnom de « Hells Angel de la critique d'art », en référence au redoutable gang de motards, mais aussi un intérêt marqué de la part d'une maison d'édition, Doubleday. Parti pour écrire un essai sur l'art, Tom Robbins propose finalement un roman impliquant le corps momifié de Jésus-Christ et un babouin nommé Mon Cul.

Cette première fiction, intitulée Another Roadside Attraction (Une bien étrange attraction, traduit par François Happe, Gallmeister), parait en 1971 et reçoit d'abord un accueil plutôt froid, malgré les louanges de Lawrence Ferlinghetti et Graham Greene. Le bouche-à-oreille fait bientôt son effet, et toute une contre-culture vivace depuis les années 1960 s'empare de ce livre peu attentif aux conventions.

Son deuxième roman, Even Cowgirls Get the Blues (Même les cow-girls ont du vague à l'âme, trad. François Happe, Gallmeister), publié cinq ans plus tard, s'imprime plus distinctement encore dans la contre-culture américaine de l'époque, confirmant le statut de cet auteur, le plus connu des écrivains confidentiels. À la fin des années 1970, avec seulement deux livres à son actif, Robbins a néanmoins dépassé les deux millions d'exemplaires vendus...

Un mélange inédit

« Ce que j'essaye de faire, entre autres, c'est de mêler fantastique et spirituel, sexualité, humour et poésie dans des combinaisons qui n'ont jamais été vraiment tentées en littérature », expliquait Robbins dans un entretien donné dans les années 2000, cité par The Guardian.

Dans ses mémoires, intitulés Tarte aux pêches tibétaine (traduits par François Happe, Gallmeister), l'auteur estime qu'un concert des Doors en 1967, et l'article qu'il avait consacré à cet événement, a « déverrouillé la serrure de ma boite linguistique et écrasé mes ultimes retenues littéraires ». Aux côtés d'un autre acteur de cette littérature de la contre-culture, un certain Tom Wolfe, il avait travaillé cette prose si particulière dès ses années universitaires.

Son appétence pour les situations absurdes enchâssées dans des contextes dramatiques, ou l'inverse, se retrouve dans ses 12 livres, dont une bonne partie sont des « dramarrants », ou « seriocomedies », qui empruntent autant au réel qu'à la magie.

Comme le souligne son éditeur français, les éditions Gallmeister, Tom Robbins suscitait une véritable « Robbinsmania » : « De multiples sites internet et fan-clubs lui sont consacrés ; des groupes de rock ont choisi comme nom des titres ou extraits de ses livres ; les illustrations de ses romans servent de modèles pour des tatouages ; on peut se procurer des T-shirts, tasses, casquettes à son effigie ou qui reprennent des citations de ses œuvres… »

Robbins entretenait avec plaisir cette relation particulière avec son lectorat, sans arrière-pensée : « Jusqu'à sa mort, il a continué à échanger avec eux en répondant à leur courrier, en envoyant des lettres de remerciement manuscrites. Il aimait rencontrer ses lecteurs de toutes les manières possibles », a souligné son ami Craig Popelars.

Photographie : Tom Robbins (DR)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com