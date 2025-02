Rien de plus inconditionnel que l'amour de parents pour leur enfant

Ce livre est une véritable déclaration d'amour d'une mère à son enfant. À travers chaque instant du quotidien, des plus insignifiants aux plus marquants, il célèbre ce lien unique et indéfectible. Porté par des phrases simples et empreintes de douceur, accompagné d’illustrations pleines de tendresse, cet ouvrage exprime avec justesse et émotion l’amour inconditionnel qui unit un parent à son enfant.

Cet ouvrage délicatement illustré dépeint la beauté des liens entre un parent et son enfant à travers des petites scènes du quotidien. Par ses phrases simples et tendres, il offre une déclaration d’amour universelle où tous les moments de la vie, petits et grands, importants ou anodins, sont transfigurés par ce sentiment précieux et indéfectible.

Les éditions Piktos Jeunesse nous proposent cet extrait en avant-première (album à paraître le 7 avril).

Par Cécile Mazin

Contact : cecilem@actualitte.com