Plus que quelques jours pour assister à l’exposition « Zombis. La mort n’est pas une fin ? » au musée du quai Branly – Jacques Chirac. Mais toute la vie - et peut-être plus (?) – pour lire le catalogue d’exposition.

Entre croyance, rituel et imaginaire collectif, l'exposition Zombis. La mort n'est pas une fin ? explore un phénomène fascinant aux multiples visages. Loin des figures hollywoodiennes du mort-vivant assoiffé de chair, le zombi haïtien puise ses racines dans une histoire douloureuse : celle de l’esclavage et des pratiques vaudou. En Haïti, il incarne un être sous emprise, condamné à errer, privé de sa propre volonté, une punition infligée par les sociétés secrètes au moyen de poisons et de rituels ancestraux.

À travers une approche mêlant anthropologie, histoire et art, le catalogue de l’exposition, sous la direction du médecin légiste et anthropologue Philippe Charlier, lève le voile sur cette tradition méconnue, oscillant entre mythe et réalité. Avec de nombreuses contributions dont Dany Laferrière de l’Académie française, il propose une plongée rigoureuse et documentée dans l'univers du zombi, à la croisée des cultures africaines, caribéennes et occidentales.

Le zombi, figure de l’entre-deux, hante autant qu’il questionne. De son apparition dans les récits européens du XVIIe siècle à son appropriation par la culture populaire, il symbolise l’angoisse de la mort et l’effroi de l’asservissement.

Ce catalogue, richement illustré, accompagne une exposition audacieuse, conçue comme un espace de dialogue et de réflexion sur un phénomène à la fois historique, social et fantastique.