Charte de Paris sur l'IA : un engagement mondial pour la protection des créateurs

Tous les secteurs culturels et créatifs se réunissent pour rappeler le cadre international du droit d'auteur dans un appel signé par 38 organisations européennes et mondiales à l'occasion du Sommet IA. Un message : « Plus que des mots, des actes : le Sommet de l'A doit formellement réaffirmer le respect du droit d'auteur et des droits voisins. »

Voici les principes de cette Charte, signée à l'occasion du Sommet d’action sur l’IA Paris 2025 :

Considérant la recommandation du Conseil de l'OCDE sur l'intelligence artificielle, datée du 3 mai 2024, en particulier ses principes pour une approche responsable en soutien à une IA digne de confiance, incluant les points 1.2 Respect de l'état de droit, 1.3 Transparence et explicabilité et 1.5 Responsabilité ;

Considérant la Déclaration de l'Assemblée Générale des Nations Unies du 11 mars 2024 sur le développement de systèmes d'intelligence artificielle sûrs, sécurisés et dignes de confiance, y compris en encourageant, là où c'est approprié et pertinent, la mise en œuvre de garanties appropriées pour respecter les droits de propriété intellectuelle, y compris le contenu protégé par le droit d'auteur, tout en promouvant l'innovation ;

Considérant le processus d'IA « Hiroshima »,

Considérant l'accord du 30 octobre 2023 sur les principes directeurs et un code de conduite volontaire, en particulier le onzième principe mettant en œuvre des mesures et des protections appropriées pour les données entrantes et les données personnelles et la propriété intellectuelle, qui, selon les termes du Code de Conduite, incitent les modèles d'IA à mettre en place des garanties appropriées, pour respecter les droits liés à la vie privée et à la propriété intellectuelle, y compris le contenu protégé par le droit d'auteur ;

Considérant la Déclaration des Ministres de l'Industrie, de la Technologie et du Numérique du G7 du 14 mars 2024 réaffirmant leur engagement, avec le soutien de l'OCDE, de l'UNESCO et d'autres organisations internationales, à avancer leurs discussions sur les politiques, outils et mécanismes (…) sur les résultats du Processus d'IA de Hiroshima.

Considérant la Déclaration des Ministres de la Culture du G7 du 30 septembre 2024, réaffirmant que les organisations développant des systèmes d'IA avancés devraient se conformer aux cadres juridiques applicables, et sont fortement encouragées à mettre en œuvre des garanties appropriées, pour respecter les droits liés à la vie privée et à la propriété intellectuelle, y compris le contenu protégé par le droit d'auteur et à prendre des mesures appropriées pour gérer la qualité des données, qui pourraient inclure la transparence.

Considérant l'annonce par la Présidence italienne du G7 le 23 décembre de la conclusion des discussions et de la finalisation du Cadre de Rapport pour le Code de Conduite International du Processus Hiroshima, pour vérifier le statut de conformité avec celui-ci par les organisations développant des systèmes d'IA avancés qui s'y engageraient volontairement.

Les signataires réaffirment les principes suivants :

Les fournisseurs de modèles d'IA doivent respecter les droits fondamentaux, y compris les droits d'auteur et les droits connexes, en particulier en recherchant diligemment et en respectant les souhaits explicites des titulaires de droits.

Transparence effective et complète envers les titulaires de droits sur les œuvres et contenus protégés par le droit d'auteur utilisés pour entraîner les modèles d'IA.

Encourager les opérateurs de modèles d'IA à rechercher des licences, dans le cadre des autorisations dûment négociées avec les titulaires de droits.

Rémunération appropriée et équitable pour l'utilisation des œuvres et contenus protégés par les droits de propriété intellectuelle.

Sanctions efficaces pour non-respect de ces principes.

Les signataires de la déclaration incluent la FEE/FEP (Federation of European Publishers), qui représente les éditeurs de livres et de revues savantes à travers l'Europe, l'IPA (International Publishers Association), basée à Genève, plus grande fédération mondiale regroupant des associations d'éditeurs nationales, régionales et spécialisées, ou encore la STM (International Association of Scientific, Technical & Medical Publishers), qui représente les principaux éditeurs académiques et professionnels à l'échelle mondiale.

Mais aussi la CEATL (European Council of Literary Translators’ Associations), qui représente environ 10,000 traducteurs littéraires à travers l'Europe, l'EWC (European Writers’ Council), la plus grande fédération mondiale représentant exclusivement les auteurs du secteur du livre, avec plus de 220,000 auteurs professionnels en son sein, écrits et publiés dans 33 langues.

Dans le domaine de la production audiovisuelle et des droits d'auteur, les signataires comprennent :

CISAC (Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs), qui regroupe 227 sociétés d’auteurs dans 116 pays, représentant cinq millions de créateurs de tous les répertoires artistiques.

EGAIR (European Guild for Artificial Intelligence Regulation), qui représente plus de 20,000 créatifs et artistes à travers l'Europe, militent pour la protection des œuvres et des données des artistes contre les compagnies d'IA.

FIA (International Federation of Actors) et FIM (International Federation of Musicians), représentant les intérêts des acteurs et musiciens au niveau mondial, mettant en avant les droits sociaux, économiques et moraux de ces artistes.

IMPALA, l'association européenne des entreprises de musique indépendantes, et ICMP, l'association commerciale mondiale de l'industrie de l'édition musicale.

