Repenser l'intelligence artificielle, sans artifice

Les artistes-auteurs, en première ligne face à ces enjeux, s’y engagent pleinement pour défendre un avenir où la culture et la société ne seraient pas dictées par des logiques uniquement mercantiles.

“Pour un humanisme de notre temps”

En parallèle du sommet international sur l’intelligence artificielle organisé aujourd’hui et demain au Grand Palais par la présidence de la République, réunissant acteurs de la Tech et chefs d’État, le théâtre de la Concorde accueillera cet après-midi, à quelques encablures, le contre-sommet de l’IA : « Pour un humanisme de notre temps ».

Conçu par le philosophe des technologies numériques Éric Sadin, et co-organisé par le Syndicat National des Journalistes, ce contre-sommet propose d’ouvrir sérieusement le débat démocratique à plusieurs secteurs concernés, et de témoigner des effets concrets de la généralisation des systèmes d’IA sur la société, les humains, leurs existences et leur travail.

EDITO – L’IA selon Emmanuel Macron : écologique, au service de l'humain

Articulé autour de sept thèmes : environnement, éducation, services publics, écriture, information, image et voix, ce contre-sommet donnera enfin la parole à des représentant·es de diverses organisations et à des personnalités issues de la société civile.

À rebours du sommet technolutionniste promouvant sans réflexion critique cette technologie de contrôle et de production aux graves conséquences socio-environnementales, nous proposons aux côtés du SNJ une alternative humaniste, résolument opposée au pillage des œuvres, à la précarisation des travailleur·euses, à l’appauvrissement culturel, et aux logiques purement industrielles et financières à l’origine de l’algorithmisation de nos sociétés.

Les artistes-auteur·ices étant aujourd’hui en première ligne, nos organisations seront pleinement engagées dans ce contre-sommet, aux côtés de celles et ceux qui refusent de voir l’avenir de la culture et de la société dicté par de pures logiques mercantilistes au détriment de notre humanité.

Liste des signataires (par ordre alphabétique) :

Alliance France Design

ATAA Association des Traducteurs Adaptateurs de l’Audiovisuel

ATLAS Association pour la promotion de la traduction littéraire

ATLF Association des Traducteurs Littéraires de France

Backstory l’Association

CAAP comité pluridisciplinaire des artistes-auteurs et autrices

Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse

CIL Charte des Illustrateur-ices Ludiques

Collectif En Chair et en Os - pour une traduction humaine

Etats généraux de la Bande-dessinée

Ligue des auteurs professionnels

SAJ Société des Auteurs de Jeux

SMC Syndicat français des compositrices et compositeurs de musique contemporaine

SdS Syndicat des Scénaristes

S.E.L.F. Syndicat des Écrivains de Langue Française

Syndicat National des Photographes

Snap CGT

SNSP Syndicat National des Sculpteurs et Plasticiens

UNPI Union Nationale des Peintres-Illustrateurs

Illustration : SuttleMedia CC 0

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com