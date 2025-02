Les sélections du Grand Prix de l'Imaginaire 2025 sont connues

Tous les livres publiés dans le domaine de l'Imaginaire sont éligibles au prix, à condition qu'ils soient publiés à compte d'éditeur, distribués en librairie et parus dans l'année en cours, y compris les rééditions d'œuvres anciennes pouvant concourir pour le prix Spécial.

Voici la sélection du Grand Prix de l’Imaginaire Roman francophone :

Tout est sous contrôle, de Christopher Bouix, Au Diable Vauvert

Les Nuits sans Kim Sauvage, de Sabrina Calvo, La Volte

Visqueuse, de Morgane Caussarieu, Au Diable Vauvert

Un Printemps de sang, de Fabien Cerutti, Mnémos

Une Valse pour les grotesques, de Guillaume Chamanadjian, Aux forges de Vulcain

La Maison des veilleurs, de Patrick K. Dewdney, Au Diable Vauvert

Obsolète, de Sophie Loubière, Belfond

Vallée du carnage, de Romain Lucazeau, Verso

La Sonde et la taille, de Laurent Mantese, Albin Michel

L’Ost céleste, de Olivier Paquet, L’Atalante

La Sous-bois, de Christophe Ségas, Monts Métallifères

Conque, de Perrine Tripier, Gallimard

Roman étranger

Nettle and Bone – Comment tuer un prince, de T. Kingfisher, Verso

Le Changelin, de Victor LaValle, ActuSF

Le Déluge, de Stephen Markley, Albin Michel

Le Grand Quand, d’Alan Moore, Bragelonne

La Montagne dans la mer, de Ray Nayler, Le Bélial’

La Maison aux pattes de poulet, de GennaRose Nethercott, Albin Michel

La Maison des soleils, d’Alastair Reynolds, Le Bélial’

Les Beaux et les Élus, de Nghi Vo, L’Atalante

Mirror Bay, de Catriona Ward, Sonatine

Nouvelle/Novella francophone



Conte des cinq sens, d'Emmanuel Brière Le Moan, Flatland

Les Essaims, de Chloé Chevalier, Robert Laffont

Babel Kong, d'Alain Damasio, La Volte in Quartiers libres. Demain, la ville

Un Après-midi à l'@rboretum de Reykjavik, de Thomas Day, Le Bélial' in Bifrost n° 115

RêveVille, de Thierry Di Rollo, Le Bélial' in Bifrost n° 113

Puisqu'il fallait souffrir, de S. Egidius, Galaxies in G'laxies nouvelle série n° 88

Koinè, de Mélanie Fievet, La Volte

Le dernier thomasson n’a pas d’adresse, de Saul Pandelakis, La Volte in Quartiers libres. Demain, la ville

Rayée, d'Audrey Pleynet, Le Bélial' in Bifrost n° 113

Lanvil emmêlée, de Michael Roch, La Volte

Après tout, d'Ian Soliane, Éditions Jou

La Jeune fille qui entendait chanter les vents solaires, de Jordi Vila Cornellas, Cordes de lune

Nouvelle/Novella étrangère

La Marche funèbre des marionnettes, d’Adam-Troy Castro, Le Bélial’

Instanciations, de Greg Egan, Le Bélial’

Le Charme discret de la machine de Turing, de Greg Egan, Le Bélial' in Bifrost n° 113

Mieux vivre grâce aux algorithmes, de Naomi Kritzer, Galaxies in G’laxies nouvelle série n° 88

Les Armées de ceux que j’aime, de Ken Liu, Le Bélial’

Le Chronologue, d’Ian R. MacLeod, Le Bélial' in Bifrost n° 115

Kid Wolf et Kraken Boy, de Sam J. Miller, Le Bélial’

Le Bracelet de jade, de Mu Ming, Argyll

Sweet Harmony, de Claire North, Le Bélial’

De l’espace et du temps, d’Alastair Reynolds, Le Bélial’

Les Nuits de Belladone, d’Alastair Reynolds, Le Bélial' in Bifrost n° 114

Roman jeunesse francophone



Le Sans-Soleil, de Chloé Chevalier, Robert Laffont

Entrer dans le monde, de Claire Duvivier, L’École des loisirs

Tyr, d'Ariel Holzl, Gulf Stream

Fêlures bleues, de Jérôme Leroy, Syros

Chromaticité, de Sir Thomas No More, JS Editions

Les Vents de Terreciel, de Samuel Rouget, Gulf Stream

NEB, de Caroline Solé, L’École des loisirs

De délicieux enfants, de Flore Vesco, L’École des loisirs

Roman jeunesse étranger



Catégorie sans lauréat cette année

Le jury déplore cette année encore que certains éditeurs compromettent les chances de leurs auteurs en omettant de soumettre leurs publications aux jurés ou en leur faisant parvenir les livres à la dernière minute. Cette situation nous conduit d’ailleurs, à notre grand regret, à renoncer cette année à distinguer un lauréat dans la catégorie Roman Jeunesse Étranger faute de combattants. - Le comité du Grand Prix de l'Imaginaire.

Traduction (Prix Jacques Chambon)



Mikael Cabon pour Les Beaux et les Élus de Nghi Vo (L’Atalante)

Christophe Claro pour Le Grand Quand d’Alan Moore (Bragelonne)

Pierre-Paul Durastanti pour La Maison des soleils d’Alastair Reynolds (Le Bélial’)

François-Michel Durazzo pour Trois pas vers le sud de Miquel de Palol (Zulma)

Francis Lustman pour Instanciations de Greg Egan (Le Bélial’)

Patrick Marcel pour Transitions d’Ann Leckie (J’ai Lu)

Benoît Meunier pour Viande de Martin Harniček (Monts Métallifères)

Erwann Perchoc pour Les Âmes de feu d’Annie Francé-Harrar (Belfond)

Jessica Shapiro pour Imago d’Octavia E. Butler (Au Diable Vauvert)

Graphisme (Prix Wojtek Siudmak

Essai

Un siècle de S.F. écrite et dessinée vue de France des années 1920 à nos jours, de Jean-Pierre Andrevon, Claude Ecken & Jean-Pierre Fontana, Encrage

L’Atlas du Paris fantastique, de Philippe Baudouin, Le Lotus et l’Éléphant

Le Laboratoire de l’imaginaire. La chimie dans la science-fiction, de Fabrice Chemla, Le Bélial’

Dictionnaire Tolkien, sous la direction de Vincent Ferré, Bragelonne

L’Imaginaire au pouvoir. Science-fiction, politique et utopie, de Vincent Gerber, Le Passager Clandestin

Guide de communication interstellaire – Astrolinguistique, exploration spatiale, science-fiction, de Frédéric Landragin, UGA – Université Grenoble Alpes

Scientifiction. La physique de l’impossible, de Roland Lehoucq, Le Bélial’

Science-politique-fiction – Essai d’économie générale des contre-utopies de 1846 (Le Monde tel qu’il sera) à nos jours (Les Furtifs), de Pierre-Gilles Pélissier, Honoré Champion

Pourquoi lire de la science-fiction et de la fantasy (et aller chez son libraire), de Ariel Kyrou & Jérôme Vincent, ActuSF

Prix spécial



Les éditions Argyll pour Deux hommes dans les confins de Robert Sheckley qui fait suite au précédent recueil, Le Temps des retrouvailles, lesquels nous permettent de (re)découvrir l’un des plus exceptionnels satiristes de la science-fiction mondiale, ainsi que pour l’impeccable appareil critique associé

Les éditions Hervé Chopin pour la publication complète des Chroniques de St Mary de Jodi Taylor, dont paraît le quatorzième et dernier volume

Victor Battaggion et Anne Besson pour le lancement de la revue trimestrielle Chimères (Télémaque)

Les éditions Au Diable Vauvert pour la première traduction et la première publication en France de la trilogie Xenogenesis d’Octavia E. Butler, et plus généralement pour leur dévouement à l’œuvre de cette autrice essentielle aux littératures de l’imaginaire

L’anthologie Multiversalités (textes réunis par Julien Wacquez), premier numéro papier de la revue Angle Mort jusqu’à présent exclusivement numérique (L’Œil d’or)

Romain Lucazeau pour son recueil de poésie Langage|Machine (Verso)

L’anthologie Utopiales 2024, pour la qualité des nouvelles réunies par Jérôme Vincent (ActuSF)

La composition du jury comprend dix membres votants. Joëlle Wintrebert, autrice, anthologiste, scénariste et traductrice, occupe le poste de présidente, tandis qu'Olivier Legendre, représentant chez Harmonia Mundi Livre et critique à Bifrost, est le vice-président. Jean-Claude Dunyach, auteur et anthologiste, est trésorier.

Les autres membres du jury incluent Audrey Burki, bibliothécaire responsable du département Langues et Littératures à Lyon, Lloyd Chéry, rédacteur-en-chef adjoint de Métal Hurlant, Benjamin Spohr, ancien libraire chez Sauramps à Montpellier, et Nicolas Winter, blogueur sur Just a Word. Sylvie Allouche est universitaire diplômée en lettres classiques et philosophie, et Catherine Dufour est autrice et enseignante à l'Université Paris 8.

Selon la règle établie et dans un souci d’impartialité, les délibérations et les votes pour le Prix du Roman Francophone se déroulent cette année en l’absence d’Audrey Burki, partie prendre son train plutôt que de s’exposer au risque d’un conflit d’intérêts.

Parmi les lauréats 2024, on compte Chris Vuklisevic et Kim Stanley Robinson dans les catégories roman francophone et étranger, Esmée Dubois et Ray Nayler pour la nouvelle.

