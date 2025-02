Quand Star Trek devient un “cauchemar halluciné

Après Metropolis, La brigade chimérique ou plus récemment Les navigateurs, tous signés avec Serge Lehman chez Delcourt, Stéphane De Caneva vole de ses propres ailes en déviant des circuits éditoriaux traditionnels. Il lance ainsi sa propre BD : Opera Imaginarium, entièrement financée sur Ulule, où son projet prend vie grâce au financement participatif.

Un paradis trompeur

« Et si un épisode de la série Star Trek des années 60 se transformait en cauchemar halluciné ? », lance le Marseillais dans la description Ulule. Une interrogation à laquelle Stéphane De Caneva répond dans sa nouvelle bande dessinée. En prenant appui sur la série, l’auteur invente une nouvelle histoire : si, dans on récit, l’humanité a bel et bien dépassé ses conflits terrestres pour explorer de nouveaux mondes, le vaisseau s’échoue sur une planète inconnue suite à une avarie.

Sur place, cerclé d’un environnement paradisiaque, le capitaine Artémis Fallet part à la recherche des éléments nécessaires au redécollage de l’appareil. Mais, derrière la vitrine idyllique de ce nouvel habitat se cache une menace qui pourrait bien étonner les naufragés...

Extrait d'Opera Imaginarium, de Stéphane De Caneva

« Une histoire aux résonances très actuelles »

« Le projet est né de l’envie de distordre les composantes de base de la série (son optimisme, son esthétique colorée, la solidarité au sein de l’équipage...) en les confrontant à un récit de “monde étrange” inhabituellement inquiétant, à l’ambiance quasi-horrifique », détaille l’auteur.

Et, pour ce faire, Stéphane De Caneva utilisera les diverses caractéristiques de la bande dessinée — c’est-à-dire couleur, trait, mise en page, découpage – pour illustrer « ce glissement d’un univers lumineux vers un cauchemar éveillé », souligne-t-il. Si l’esthétique s’annonce rétro, le dessinateur compte encrer son récit dans l’époque moderne : « Cette confrontation sert une histoire aux résonances très actuelles », rassure l’artiste.

Extrait d'Opera Imaginarium, de Stéphane De Caneva

Trois formats, trois expériences

Intégralement dessiné à l’encre et à l’aquarelle, avec des couleurs numériques, l’objet sera composé de 44 pages et vendu sous trois formats. Une édition grand format cartonné, numérotée et signée, enrichie d’un cahier graphique dévoilant les coulisses du projet. Une version standard souple, façon comics, plus accessible. Et pour les nomades du numérique, un fichier sans DRM, à emporter partout.

Le projet, déjà intégralement scénarisé et découpé, a levé 11.849 € sur les 8000 € espérés. Il reste cinq jours aux lecteurs pour pousser jusqu’aux 150 % et débloquer des extras : un papier haut de gamme pour le Grand Format et une version numérique pour tous.

En dévoilant quelques planches en avant-première, Stéphane De Caneva sait faire patienter ses lecteurs. Plusieurs ont déjà accompagné l’auteur dans divers projets financés sur la plateforme, à l’image de la série 100 milliards d’immortels ou La Muse ne répond plus. Pour soutenir la création de cette BD, cliquez ici.

Crédits image : Extrait d'Opera Imaginarium, de Stéphane De Caneva

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com