Zied Bakir, Jane Austen et Bruno Doucey sur France Culture

Les Pieds sur terre, de Sonia Kronlund

Du lundi au vendredi de 13h30 à 14h

Vendredi 14 février :

Monica Sabolo est la productrice déléguée d’une série exceptionnelle à l’occasion de la programmation « Déclarez votre flamme avec France Culture ».

« L’amour sonne toujours deux fois » : Épisode 1 : Alice et Louis

Alice et Louis se rencontrent à l’âge de six ans. Il ne la remarque pas, mais pendant toute leur scolarité, elle est amoureuse de lui. Vingt ans plus tard, ils se recontactent, et, alors qu’ils sont chacun mariés, ils entament une liaison passionnée.

Reportage : Monica Sabolo / Réalisation : Anne-Laure Chanel

Le cours de l'histoire, de Xavier Mauduit

Du lundi au vendredi de 9h à 10h

Vendredi 14 février

Patrick Chamoiseau, écrivain et fou d'histoire

Avec Patrick Chamoiseau, écrivain, auteur de Que peut Littérature quand elle ne peut ? (Libelle Seuil, février 2025)

Les Midis de culture, de Marie Labory

Du lundi au vendredi de 12h à 13h30

Jeudi 13 février :

Débat critique : Littérature

Mon vrai nom est Élisabeth d’Adèle Yon (Éditions du Sous-sol)

L'hospitalité au démon de Constantin Alexandrakis (Verticales)

Avec Marie Sorbier et Virginie Bloch-Lainé

Vendredi 14 février :

Débat critique : BD

Babouchka & Dedouchka - Survivre et s'amuser au pays des Soviets d’Emma Siniavski (Sarbacane)

Béla sans monde de Simon Roussin (2024)

Avec Catherine Robin et Joseph Ghosn

Le Book Club, de Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 10 février : De Téhéran à Paris : mémoires d’une jeune fille dérangée

Avec la comédienne, metteuse en scène et autrice Mina Kavani pour Dé-Rangée (éd. Du faubourg)

Mardi 11 février : Journaux d’exilés, avec Amadou Barry et Zied Bakir

Avec Zied Bakir pour La Naturalisation (Grasset) et Amadou Barry pour Journal d'un exilé (Julliard)

Mercredi 12 février : J’exile : récits à la première personne

Avec Sabyl Ghoussoub écrivain, photographe et commissaire invité du quinzième numéro de la revue The Eyes intitulée J’exile et la photographe, Olenka Carrasco qui fait partie des 24 photographes réunis dans cet ouvrage

Jeudi 13 février : Sur les routes de l’exil : celles et ceux qui veillent aux frontières

Avec la documentariste Taina Tervonen et l’écrivaine Marie Cosnay pour Les Veilleurs (Marchialy)

Vendredi 14 février : Dans la bibliothèque de Mathieu Boogaerts

La conversation littéraire, de Mathias Enard

Le samedi de 15h00 à 16h00

Entretien croisé, avec notamment Ismaël Jude, auteur de À Paris : sur les pas des personnages de romans aux éditions Autrement

Et Christine Montalbetti

Le Feuilleton, coordination de Blandine Masson

Du lundi au vendredi de 21h à 21h30

Raison et sentiments de Jane Austen (1 à 5/10) 10 épisodes

Adaptation et réalisation : Juliette Heymann

À la mort d’Henry Dashwood, sa femme et ses trois filles, injustement privées de leur héritage, sont contraintes de quitter leur Sussex natal pour s’installer dans le Devon, à Barton Cottage. Dans la petite société locale, les demoiselles Dashwood ont tôt fait de s’intégrer. Elinor, l’aînée, cache derrière une réserve et une tempérance à toute épreuve un amour profond et sincère pour Edward Ferrars, le frère de sa belle-sœur. Marianne, nature passionnée et romanesque, tombe éperdument amoureuse du beau et impétueux John Willoughby, rencontré sous une pluie battante. Et quand des épreuves viendront chambouler leurs existences, les deux sœurs, aussi différentes qu’inséparables, découvriront qu’elles ont chacune beaucoup à apprendre de l’autre…



Avec notamment Elodie Huber (La Narratrice), Mélissa Barbaud (Elinor), Hélène Morelli (Marianne), Clémentine Verdier (Mrs Dashwood) et Antonin Meyer-Esquerré (Willoughb)



Raison et sentiments de Jane Austen, dans la traduction de Sophie Chiari, est édité chez Le Livre de Poche.

Lundi 10/02/2025 Épisode 6 : Lucy

A sa grande stupeur, Elinor apprend qu’Edward Ferrars et Lucy sont secrètement fiancés depuis quatre ans. Prenant sur elle, elle n’en dit rien à ses sœurs et sa mère tout en cherchant une explication au comportement d’Edward.

Mardi 11/02/2025 Épisode 7 : Chagrin et incompréhension

A Londres, Marianne revoit Willoughby à une réception au cours de laquelle il l’ignore. Elle reçoit le lendemain une lettre où il lui écrit qu’il ne l’a jamais aimée, que c’est une méprise et qu’il est fiancé depuis longtemps à une autre.

Mercredi 12/02/2025 Épisode 8 : Mariage célébré, mariage à venir

John Willoughby s’est marié et a quitté Londres. Et pendant que Marianne se consume de chagrin, Elinor a appris que la mère d’Edward, Mrs Ferrars, a décidé de le marier à une certaine Miss Morton, ignorant tout de son engagement auprès de Lucy Steele.

Jeudi 13/02/2025 Épisode 9 : Quitter Londres

Elinor et Marianne décident d’écourter leur séjour à Londres pour retrouver leur mère et Barton Cottage au plus vite. Elles font le voyage avec Mrs Jennings en s’arrêtant à Cleveland chez les Palmer.

Vendredi 14/02/2025 Épisode 10 : raison et sentiments

L’état de santé de Marianne s’étant dégradé, les deux sœurs n’ont pu faire le voyage jusqu’à Barton. Elles sont restées chez les Palmer à Cleveland où leur mère doit les rejoindre accompagnée par le colonel Brandon.

L'Instant Poésie

Du lundi au vendredi de 21h30 à 21h35

Bruno Doucey

Une collection conçue par Camille Renard

Conseillère littéraire Céline Geoffroy

Equipe de réalisation : Juliette Heymann, Florine Perennes, Maxime de Peretti de La Rocca, Benjamin Vignal, Djaisan Taouss, et Lucas Derode

L’Instant poésie de ce mois de février, le mois de la saint Valentin, propose 20 poèmes sur l'amour, qui de la naissance du sentiment amoureux à la passion, de Louise Labé à René-Guy Cadou, de Victor Hugo à Renée Vivien, dessinent une carte du Tendre poétique et intemporelle.

Ils sont choisis et présentés par le poète, romancier, voyageur et éditeur, Bruno Doucey.



« Je suis né le 3 mai 1961 dans les montagnes du Jura, une région à la géologie calcaire, faite de torrents, de lacs, de forêts, d’escarpements et de grottes à laquelle je dois une partie de mon tempérament. J’ai sept ou huit ans lorsque mon grand-père me fait découvrir “le trésor du capitaine”, des photographies du Grand Sud algérien, vues stéréoscopiques sur plaques de verre, prises à la fin du XIXème siècle par un arrière-grand-oncle parti le sabre au clair dans l’aventure coloniale. C’est une autre fenêtre qui s’ouvre sur le monde. Deux ans plus tard, un chagrin d’enfance ancre la poésie dans ma vie. Viennent les premiers poèmes, puis les lectures fondatrices, la nécessité de tisser sa vie avec le fil des mots, l’envie du partage et de la transmission, des études de lettres, l’enseignement, la formation des maîtres, des publications critiques et pédagogiques –, nombreuses, trop nombreuses. En 2002, je quitte l’Éducation nationale pour prendre la direction des Éditions Seghers. Huit ans plus tard, je fonde avec la romancière Murielle Szac, ma compagne, une maison d’édition vouée à la défense des poésies du monde et aux valeurs militantes qui m’animent. Plus que jamais, la poésie s’affirme comme un art de l’hospitalité, un voyage par lequel nous métissons nos héritages culturels et humains pour bâtir un nouvel art de vivre ensemble, une résistance qui conduit à la lumière. En dix ans, et quelque 180 livres, je fais entendre la voix de poètes venus de tous les horizons. »

Brunodoucey.com



Semaine 2 : C'est merveilleux je t'aime

Il pleut de Francis Carco

Madrigal de Marie-Catherine-Hortense de Villedieu

Je t’écris au clair de lune de Cécile Sauvage

Mon cher petit Lou de Guillaume Apollinaire

La torche de Marie Nizet

Lectures du soir

Du lundi au vendredi de 21h35 à 22h

Gustave Flaubert, écrire au sens absolu

Choix de lettres de la dernière période, 1854-1880 proposé par Pierre-Marc de Biasi.

Réalisateur : Jacques Taroni

La correspondance d’un écrivain qui ne vécut que pour son art, jour et nuit comme on le sait, ne peut être qu’une œuvre en soi. Flaubert écrira plus de quatre mille lettres en cinquante ans. Elles s’adressent aux amis, aux éditeurs, à Louise Colet, son amante, et toutes parlent d’écriture parce qu’elles sont des morceaux d’écriture, une écriture différente de celle des romans, l’écriture d’un homme qui a mis littéralement l’art au centre de sa vie ou, pourrait-on dire, qui se confond avec son art. Pierre-Marc de Biaisi a choisi pour France Culture des lettres de la dernière période, qui s’étend de 1854 à 1880 et qui parlent essentiellement d’écriture mais nous font aussi découvrir le regard acéré que Flaubert portait sur la société et ses contemporains. Il s’agit là d’un portrait de l’écrivain aussi bien que de son temps et surtout, surtout, d’un accès précieux au processus créatif qui anime l’un de nos plus grands auteurs.



Avec : Jean-Louis Grinfeld

Équipe de réalisation : Claude Niort, Julien Dumont, Brigitte Mazire



Lundi 10/02/2025 Épisode 1 : L’Orient

« On ne devient pas gai en voyage. Je ne sais si la vue des ruines inspire de grandes pensées mais je me demande d’où vient le dégoût profond que j’ai maintenant à me remuer pour faire parler de moi. »

Mardi 11/02/2025 Épisode 2 : Salammbô

« L’étude de l’habit nous fait oublier l’art. Je donnerais une demi-rame de notes que j’ai écrites depuis cinq mois et les quatre-vingt-dix-huit volumes que j’ai lus pour être, pendant trois secondes seulement émotionné par la passion de mes héros. »

Mercredi 12/02/2025 Épisode 3 : L’Education sentimentale

« Je veux faire l’histoire morale des hommes de ma génération, sentimentale serait plus vraie. C’est un livre d’amour et de passion, mais de passion telle qu’elle peut exister maintenant. »

Jeudi 13/02/2025 Épisode 4 : Bouvard et Pécuchet

« Je vomirai sur mes contemporains tout le dégoût qu’ils m’inspirent, dussé-je m’en casser la poitrine. Ce sera large et violent. »

Vendredi 14/02/2025 Épisode 5 : Bouvard et Pécuchet (suite)

« Interrogez notre ami Goncourt, s’il est franc, il vous avouera que la littérature française n’existait pas avant Balzac. Voilà où mènent l’abus de l’esprit et la peur de tomber dans les poncifs. »

