Dix ans plus tard, Bridget Jones de retour au cinéma

Réalisateur de plusieurs épisodes de 13 Reasons Why et Better Call Saul, Michael Morris filme les déboires de Briget Jones à l'occasion d'un quatrième film, Folle de lui. Réunissant Renée Zellweger, Chiwetel Ejiofor ou encore Leo Woodall à l'écran, le long-métrage s'appuie sur un scénario d'Abi Morgan, Dan Mazer et Helen Fielding elle-même.

Cette dernière est à l'origine de Bridget Jones, personnage apparu pour la première fois dans son roman Le Journal de Bridget Jones (Albin Michel, traduction d'Arlette Stroumza, 1998), qui dépeignait sans fards les relations amoureuses d'une trentenaire célibataire.

Après un deuxième livre, Fielding a publié en 2014 Folle de lui, troisième livre de sa série. Parallèlement, un troisième film sortait en salles en 2016, mais sur un scénario original. Comme son titre l'indique, Folle de lui revient aujourd'hui au texte de Fielding, en s'appuyant sur son roman homonyme.

Par Antoine Oury

