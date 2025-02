Lettre à Catherine Lucet : “Nous vous demandons de défendre vos salariés” (Editis)

Quelques jours après l’annonce d’un préavis de grève, qui débutera ce 11 février, les salariés du groupe entendent rappeler la directrice générale à sa propre histoire au sein de l’entreprise. « Depuis le rachat d’Editis par Daniel Kretinski, en novembre 2023, nous allons de désillusions en désillusions. Pourtant, tout avait bien commencé par la nomination à la tête du groupe d’un binôme connu et reconnu dans le monde de l’édition et de la culture : Denis Olivennes et Catherine Lucet », explique un nouveau communiqué.

« Ce binôme nous garantissait de construire un groupe solide, préservant la qualité de ses maisons, le travail de ses éditeurs, et s’appuyant sur un appareil de distribution et de diffusion efficace. Ils nous promettaient un projet ambitieux pour notre entreprise. Moins d’un an après leur arrivée, leurs actions n’ont plus rien à voir avec leurs promesses. »

C’est dans ce contexte que l’Union Syndicale Indépendante invite les salariés à se retrouver ce 11 février dans l’atrium, entre 10h et 12h. En parallèle, ils communiquent à ActuaLitté un courrier adressée à la dirigeante, dans un contexte de grande émotion. Elle est reproduite ci-dessous dans son intégralité.

Lettre ouverte à Catherine Lucet, directrice générale d'Editis

Catherine,

Il y a 2 ans et demi, de façon spontanée et révoltée, avec la plus grande sincérité, les salariés Sejer se sont mobilisés, et vous ont applaudie pour dire leur indignation face à la manière dont on vous avait limogée.

Ils se sont ensuite réjouis de votre retour. Ils allaient être dirigés par quelqu’un qui avait su les accompagner tout au long de sa carrière, qui connaissait parfaitement leurs métiers et les marchés propres à l’édition scolaire.

Que s’est-il donc passé ? Depuis votre nomination à la tête d’Editis, par la grande porte, à la tête de 1500 salariés, c’est comme si Sejer n’existait plus. Nous avons pris cela au début pour une forme de réserve, peut-être bienvenue, afin justement que le reste de l’entreprise ne prenne pas ombrage de notre passé commun. Mais nous avons vite compris qu’autre chose avait pris le pas, probablement de l’ordre de tractations politiques qui nous échappaient.

Les semaines, les mois ont passé. Vous avez nommé des directrices et des directeurs à foison, et chez Sejer imposé une réorganisation des pôles que nous avons encore du mal à comprendre. Qu’avez-vous fait pour protéger ses salariés ? Et pour ce qui concerne ce « réaménagement » tombé verticalement, sans la moindre consultation ni considération pour ceux qui travaillent, vous seule pouvez nous dire si à votre arrivée, déjà, vous saviez ce qui allait advenir.

À LIRE - “Habillez-vous en noir !” : grève et deuil chez Editis, ce 11 février

À vos côtés se trouvait, pour représenter l’actionnaire, Denis Olivennes. Il s’est présenté comme un des nôtres : homme d’affaires, certes, mais aussi homme de culture. Il nous promettait dialogue et écoute. La réalité fut autre. Quand pour faire des économies de loyers, il s’est agi de faire déménager CMI, la branche média du groupe de Daniel Kretinsky, sans craindre de bouleverser la vie des 1500 salariés d’Editis en provoquant un énième déménagement, il n’a pas hésité une seconde.

Aucune hésitation non plus face au choix inacceptable de mettre tout le monde en télétravail pendant 5 mois, le temps des travaux, puis de nous contraindre, nous, éditeurs, au flex office, ce qui semble une aberration à quiconque connaît un peu notre travail. Aujourd’hui, on voit et on entend Denis Olivennes partout dans les médias qui défend son dernier livre, dont le thème principal est le travail, déclarant sans rougir qu’il faut offrir de meilleures conditions de travail aux salariés. Écoutons-le : « Je suis d’accord sur le fait qu’on a un problème de qualité de bien-être au travail. »

Depuis septembre et ce projet de réaménagement, nous avons le sentiment d’être écrasés par un rouleau compresseur. On nous inflige des LiveTeams, grand’messes cathodiques 3.0 qui nous informent de décisions qui s’enchaînent, et qui révèlent la dégradation spectaculaire de nos conditions de travail.

Pourtant, tous ces discours creux, avec en écho ceux des « communicants » d’un cabinet de conseil payé pour nous amadouer, ne parviennent pas à masquer la réalité, à savoir qu’il s’agit d’un projet démentiel qui ne peut se faire correctement en quelques mois, que les salariés sont muselés, que ces mois de télétravail induisent des risques psychosociaux considérables, que les espaces de travail d’Editis seront sous-dimensionnés. Et contrairement à ce qui nous a été parfois dit, ce sont aussi les conséquences économiques de ce projet qui alarment les salariés. Eux savent qu’ils ne feront pas de bons livres dans des conditions tellement dégradées.

À LIRE - “On partage la misère” : la crise du flex office chez Editis

Ici, les salariés qui vous entourent n’en peuvent plus de ces discours, de ces sourires hypocrites, de ces arguments fallacieux qu’on nous sert à chaque réunion ou atelier, et d’une forme de chantage fondé sur la fragilité économique de l’entreprise, fragilité qui n’aurait pas été perçue par Daniel Kretinsky ni par Denis Olivennes lors de l’achat à Vincent Bolloré.

Ces mêmes salariés, vous le savez, ne manqueront jamais de courage, de motivation ou d’énergie pour affronter les réformes, parce qu’ils sont consciencieux et qu’ils aiment leurs métiers.

Alors aujourd’hui, de façon spontanée et révoltée, comme il y a 2 ans et demi, nous nous rassemblons pour vous demander de prendre vos responsabilités de patronne d’une grande entreprise. Ce projet tel qu’on veut nous l’imposer tuera la production, abîmera le caractère collectif de notre vie professionnelle, et nous privera de la créativité qui fait notre force.

Nous vous demandons, en tant que directrice générale, de défendre vos salariés.

Et de dire haut et fort que si ce projet doit être imposé à marche forcée et au mépris de toutes règles déontologiques et humaines comme c’est actuellement le cas, alors il se fera sans vous. Car ce déménagement forcé ne respecte pas les femmes et les hommes que nous sommes.

Et vous pourrez partir la tête haute.

Sinon, nous comprendrons que toute l’histoire que vous avez construite avec cette entreprise n’a plus de prix à vos yeux.

Vos salariés

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Aaaaaaaaaa

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com