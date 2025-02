Nouveau report de procès pour Pınar Selek : le harcèlement se poursuit

Malgré quatre acquittements, l'écrivaine franco-turque Pınar Selek, enseignante à l'université de Nice, reste poursuivie et harcelée par la justice turque. En 2022, la Cour suprême de la Turquie annulait en effet le dernier acquittement en date, relançant un procès et des accusations remontant à la fin des années 1990.

Ce vendredi 7 février, une nouvelle audience se tenait à Istanbul : Pınar Selek y était convoquée pour répondre des accusations de « terrorisme » prononcées à son encontre, datant d'événements survenus en 1998.

Cette année-là, alors qu'elle est détenue par les autorités pour répondre à des questions relatives à son travail de sociologue sur la communauté kurde en Turquie, une explosion survient sur un marché d'Istanbul, causant plusieurs morts et une centaine de blessés. Présenté comme un attentat fomenté par le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) par le régime, ce dernier en attribue la responsabilité à Selek.

Dans les faits, des contre-enquêtes montreront que l'explosion n'avait rien d'un attentat, mais était liée à une bonbonne de gaz défectueuse... Mais l'événement a l'avantage, pour le pouvoir, de discréditer à la fois l'opposition incarnée par le PKK et une militante des droits humains et de l'État de droit, Pınar Selek.

Emprisonnée pendant deux ans, elle ne sera acquittée qu'en 2006 des accusations pesant contre elle. Une série de procès suivra, entre jugements en sa faveur et annulations pour divers motifs. En 2014, une décision de justice la décharge de toute implication dans l'événement, pour la quatrième fois. Mais la Cour suprême, en 2022, ouvre à nouveau le dossier.

Un véritable « harcèlement » judiciaire

En son absence, l'audience qui s'est ouverte ce 7 février à Istanbul a débouché, sans surprise, sur un nouveau report, cette fois au mois d'avril, le 25 de ce mois, précise L'Humanité. « Le but, c'est de me fatiguer. De fatiguer mes soutiens. De fatiguer les journalistes », a indiqué la principale intéressée lors d'une conférence de presse.

À l'incertitude permanente concernant son sort s'ajoute un dossier qui reste alimenté par la justice turque : la participation de Selek à une table ronde organisée par l’université Côte d’Azur de Nice, en avril 2024, a été qualifiée par le ministère de l'Intérieur turc d'association à un « événement en lien avec l’organisation terroriste PKK ». Les autorités turques tenteraient ainsi d'obtenir une notice rouge d'Interpol contre l'écrivaine et enseignante, afin d'obtenir son extradition.

Comme le souligne la Ligue des droits de l'homme, le sort réservé à Pınar Selek est symptomatique de l'état de la liberté d'expression en Turquie. Le régime de Recep Tayyip Erdoğan a multiplié « [l]es mesures arbitraires liées à l’état d’urgence et aux dérives autoritaires [qui] ont aggravé le climat de peur », détaille l'ONG. « L’indépendance de la justice turque continue de se dégrader : les juges en charge de l’affaire de Pinar Selek ont été révoqués et remplacés par des magistrats plus conciliants envers le pouvoir, connus pour la sévérité de leurs verdicts. »

Les avocats de Pınar Selek dénoncent par ailleurs une manipulation judiciaire contre leur cliente : Bahri Bayram Belen, un des avocats de la défense, pointait l'ajout de « faux » au dossier, et affirmait que « certaines institutions administratives tentent d'influencer le pouvoir judiciaire ».

Quelques jours avant l'audience du 7 février, Pınar Selek a reçu un soutien sororal de Narges Mohammadi, elle-même visée par la justice iranienne pour son engagement en faveur des droits humains. « Malgré les épreuves et les persécutions, tu as poursuivi ton engagement pour les droits des femmes et ta détermination est une source d’inspiration pour nous toutes. Lorsqu’une femme subit l’injustice, l’humiliation, l’oppression ou l’apartheid de genre, elle ne se sent pas seule en entendant la voix d’une autre femme qui se tient à ses côtés », lui a-t-elle déclaré, en inscrivant son combat dans le mouvement Femme, Vie, Liberté, né après la mort de Mahsa Amini le 16 septembre 2022, suite à un contrôle de la police des mœurs en Iran.

Photographie : Pınar Selek, en 2013 (Claude TRUONG-NGOC, CC BY-SA 3.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com