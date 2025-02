Quentin Jagorel à la tête de la DRAC Bretagne

Depuis le 1er février dernier, Isabelle Chardonnier, auparavant directrice régionale des affaires culturelles de la région Bretagne, a pris la tête de la DRAC Grand Est. Laissée vacante, la direction de la DRAC Bretagne a été confiée à Quentin Jagorel, d'après un arrêté publié au Journal officiel du 9 février dernier.

Passé par Sciences Po, l'École des hautes études commerciales de Paris et l'École nationale d'administration, Quentin Jagorel a été inspecteur des finances entre 2018 et 2020, avant d'être désigné coordonnateur du Plan de relance pour le ministère de la Culture entre janvier 2021 et juillet 2022.

Conseiller municipal de Betton (Ille-et-Vilaine) à partir de mai 2020, il a été nommé directeur général de l'Institut de l'Engagement, dont la mission principale est de soutenir les jeunes qui se sont révélés par leur engagement, en leur offrant des opportunités éducatives et professionnelles, en septembre 2022.

Quentin Jagorel est également documentariste, réalisateur de L'Empreinte en 2024, Comme une personne en 2022, Rue basse, rue haute en 2019, ou encore Les Pagels en 2017. Il est aussi l'auteur du podcast « Les Faussaires de la mémoire », diffusé par France Culture (2024).

La DRAC de Bretagne est dotée de 112 emplois installés sur 6 sites, avec un siège localisé à Rennes, au sein de l'hôtel de Blossac.

La direction régionale des affaires culturelles est chargée de la mise en œuvre, adaptée au contexte régional, des priorités définies par le ministère de la Culture qui a pour mission de faciliter l'accès du plus grand nombre à la culture, de conserver et mettre en valeur le patrimoine, de stimuler la création, d'aider à la diffusion des œuvres.

À LIRE - Rachida Dati défend une IA au service de la culture et de la création

Le directeur régional des affaires culturelles, plus particulièrement, travaille avec le préfet de région et les préfets de départements, dirige et coordonne le travail de son équipe, et enfin veille à la cohérence de l'action menée sur le territoire concerné.

Quentin Jagorel prendra ses fonctions à partir du 10 mars 2025, pour une durée de quatre ans, avec une période probatoire de six mois, indique l'arrêté de nomination.

Photographie : L'Hôtel de Blossac, à Rennes, siège de la DRAC Bretagne (Pymouss44, CC BY-SA 3.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com