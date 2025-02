L’IA vue par Macron : écologique, au service de l'humain (et la marmotte...)

« Une révolution scientifique, technique, comme notre monde moderne en a peu connu », assure le président de la République devant les journalistes Laurent Delahousse (France 2) et la journaliste indienne Palki Sharma Upadhyay, invitée spéciale. C’est que la France et l’Inde collaboreront main dans la main, vers des lendemains high-tech qui chantent (ou chanteront) et que le locataire de l’Élysée assure travailler avec le pays depuis 2018 sur de nombreux sujets.

France, Inde, mode d'emploi(s)

Les deux nations, grandes puissances, partageraient « une intimité particulière : cette volonté de travailler avec les États-Unis et la Chine, sans dépendre de personne », relève-t-il. De là cette perspective de l’IA, qui sera la passerelle entre les peuples… Certes, oui : ou l’impasse-relle ?

Les interventions d’Emmanuel Macron s’alimentaient d’une dynamique rassurante : aujourd’hui, on ne gouverne plus à coups de menton, mais de punchline. On veut « mettre l’IA au service de l’humain » et pour cela « être dans la course ». D’ailleurs, l’IA « ne remplacera pas les hommes », au contraire : elle leur conférera du temps, les accompagnera pour qu’ils soient « plus présents humainement ». Elle « redonnera de l’espace pour mieux faire ».

Tout cela, difficile de le démontrer, alors Emmanuel Macron verse dans la foi : « Je le crois profondément », répète-t-il. Libérer du temps, libérer l’Homme des tâches répétitives, « dégager du temps mécanique pour plus de temps humain, du temps de bienveillance ».

L’État formera, enseignera — ils étaient 40.000 jeunes, ils seront 100.000 dans quelques années à suivre des enseignements allant dans ce sens. Mais pour tout cela, il faut investir, développer, construire.

La loi ? C'est moi, circulez

Réguler ? Plus tard, assure le président, oubliant que l’Europe se dote actuellement de l’AI Act, en cours d’adoption, qui établit une classification des systèmes d’IA selon leur niveau de risque (minime, limité, élevé et inacceptable). Et en parallèle, interdit certains usages comme la surveillance de masse et la notation sociale.

« Si l’on régule avant d’avoir innové, pas un seul acteur [européen] n’émergera », souligne-t-il. Et de toute manière, la régulation impliquera un consensus mondial, que l’on responsabilise les plateformes, que les gouvernements du monde entier s’engagent – et tant pis si les acteurs de la tech, comme le pointe Delahousse, ont déjà la puissance financière d’États…

Grossièrement, Emmanuel Macron passe outre le scénario le plus probable, celui de règles divisant le monde en trois catégories. À savoir : l’UE, avec une IA strictement encadrée ; les États-Unis et leurs alliés, favorisant l’innovation avec une autorégulation ; la Chine et d’autres régimes autoritaires, où l’IA est régulée dans un but de contrôle étatique…

L'argent, quand il en faut, on en trouve ?

De même, on balaie les inquiétudes des artistes et créateurs, qui ont massivement signé une tribune dans Le Parisien : « Une atteinte inacceptable au respect de nos œuvres », clament près de 34 400 personnalités de la culture. (voir Le Parisien) Des court-termistes , riposte Emmanuel : voyez comment Jean-Michel Jarre s’est toujours servi de la machine pour composer. Que changera l’IA en réalité, interroge-t-il avec une fausse candeur ?

Car le président est empressé de parler de milliards d’euros investis, sans expliquer d’où viendront les sommes ni les contreparties qu’elles impliquent. Il se régale de comparer les 109 milliards € aux 500 milliards $ de Stargate, le pendant américain. Des annonces, des investisseurs et des demi-vérités pour endormir le chaland.

Il nous promet même une France où les data centers sont plus propres qu’ailleurs : créer des centres pour l’IA se fait dans une perspective de développement durable dans l’Hexagone, revendique Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce que notre électricité est plus verte qu’ailleurs, notre énergie plus décarbonée qu’ailleurs.

Certes, nucléaire, découlant des plans mis en œuvre dans les années 60. Mais aussi d’énergies renouvelables. Comme si un data center, par nature, pouvait être écologique.

L'IA écologique, et le père Noël bio

Comme s’il ne se nourrissait que d’amour et d’électricité — pas de refroidissement, usant des réfrigérants nocifs pour l’environnement. Qu’ils ne produisaient pas de e-déchets, du fait d’équipements informatiques qui ont une durée de vie limitée et génèrent des déchets électroniques lorsqu’ils sont mis au rebut.

TRIBUNE - Mettre l'IA sous haute surveillance, crucial pour la création

Qu’ils n’avaient pas besoin d’eau, et en grande quantité, justement pour assurer leurs systèmes de refroidissement. Cette même eau qui sera le combat d’avenir pour la planète. Mais Emmanuel Macron intervenait pour parler d’avenir, pas s’encombrer de détails logistiques. « Nous entrons dans une nouvelle ère de progrès : la France et l’Europe peuvent devenir des champions », affirme-t-il.

S’il faut saisir quelque chose, ce n’est assurément pas l’opportunité que le PR changé en VRP nous aura vendue — méprisant les dégâts d’ores et déjà dénoncés, au profit d’un futur glorieux. La Fontaine avertissait : un tien vaut mieux que deux tu l’auras. « Créer avec l’IA est une chance, mais la création doit rester protégée », osera-t-il tout de même.

Quid des acteurs déjà spoliés ? Eh bien, c'est connu : on ne fait pas d’IA sans casser des œuvres…

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com