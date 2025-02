Martin Aurell : une vie dédiée à l'histoire médiévale

Après avoir soutenu sa thèse de doctorat en 1983 et son doctorat d’État en 1994 à l’université de Provence, Martin Aurell a poursuivi une carrière universitaire distinguée. Il a enseigné à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (1987-1988), à l’université de Rouen-Normandie (1988-1992) et à l’université Paris-Sorbonne (1992-1994), avant de devenir professeur à l’université de Poitiers en 1994.

Il y a dirigé le Centre d’études supérieures de civilisation médiévale (CESCM) de 2015 à 2022 et la revue Cahiers de civilisation médiévale de 2000 à 2022.

Ses recherches ont profondément enrichi notre compréhension du Moyen Âge. Parmi ses ouvrages majeurs figurent L’Empire des Plantagenêt (1154-1224) (2003), La Légende du roi Arthur (550-1250) (2007), Le Chevalier lettré : savoir et conduite de l’aristocratie aux XIIe et XIIIe siècles (2011) et Des Chrétiens contre les croisades (XIIe-XIIIe siècle) (2013).

Reconnu pour sa rigueur scientifique, Martin Aurell était également apprécié pour son humanité et sa disponibilité envers ses étudiants et collègues. Homme de foi, il a su allier une production académique de haute qualité à une ouverture vers le grand public, rendant accessibles des sujets complexes avec clarté et passion.

Son décès est une perte immense pour la communauté académique et pour tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître. Le Département de Maine-et-Loire, où il devait intervenir aux Entretiens littéraires d’Angers, a exprimé ses condoléances à sa famille et à ses proches.

