Florence Seyvos nous transporte au Havre, dans les années 1980, pour raconter l'histoire d'Anna, une adolescente de 16 ans, et de son beau-père Jacques. Ce dernier, homme fantasque et autoritaire, est décrit comme un personnage à la fois tyrannique et touchant, qui bouleverse le quotidien de la famille par ses extravagances et ses rêves de grandeur.

Le récit explore la complexité des relations familiales, notamment au sein des familles recomposées, en mettant en lumière la vulnérabilité des adultes perçue par les adolescents. À travers une écriture fluide et sans excès, l'auteure parvient à saisir les subtilités de ces interactions, offrant un portrait nuancé de Jacques, un homme à la fois monstrueux et irrésistible.

On savoure en premier lieu la capacité de Florence Seyvos à recréer l'atmosphère des années 1980, avec des références culturelles telles que les Renault 5 et les cassettes audio, tout en abordant des thèmes universels tels que la quête de soi et la confrontation aux illusions parentales.

Le roman est décrit comme une œuvre tout en nuances, mêlant tendresse et mélancolie, qui interroge sur la nature des liens familiaux et la perception de l'autorité.

En somme, Un perdant magnifique offre une plongée introspective dans l'adolescence et les relations complexes qui la façonnent, à travers le prisme d'une figure paternelle à la fois fascinante et déstabilisante.