Dans son premier roman intitulé Ceinture, publié en janvier 2025 aux éditions Calmann-Lévy, Céline Robert propose une exploration des dynamiques amoureuses et des jeux de séduction au sein de deux couples et d'une tierce personne.

L'intrigue s'articule autour de la découverte d'une ceinture féminine inconnue par l'une des protagonistes, semant le doute et déclenchant une série d'événements interconnectés.

Le récit est construit sous la forme d'un roman choral, offrant une perspective multiple sur les expériences et les émotions des personnages. Cette structure narrative dynamique permet d'explorer les thèmes de la séduction, de l'amour, du désir, ainsi que des trahisons et des attentes au sein des relations humaines.

Au fil de la lecture, cette écriture moderne et vivante nous embarque : l'auteure mêle humour et précision pour entraîner ses personnages dans une danse finement menée. Le roman est décrit comme un grand récit sur l'amour et la séduction, offrant une réflexion sur les contrastes et les complexités des relations humaines.

Maus Ceinture est surtout un roman captivant qui interroge sur la nature des liens humains et la recherche de soi, à travers le prisme d'une correspondance singulière entre une femme en quête de renouveau et un homme en quête de rédemption.