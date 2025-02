Dans son roman Le Lit clos, Sophie Brocas nous transporte dans la Bretagne des années 1920, une époque marquée par la vie des marins, des ouvrières et des paysans. Le titre fait référence à un élément emblématique de la culture bretonne : le lit clos, meuble traditionnel qui servait à la fois de couchage et de refuge, symbolisant l'intimité et la protection.

Le récit s'articule autour de personnages ancrés dans cette société bretonne traditionnelle, confrontés aux défis de leur temps. À travers une écriture immersive, l'auteure dépeint les us et coutumes de l'époque, offrant au lecteur une plongée authentique dans le quotidien de ces communautés.

Les critiques soulignent la capacité de Sophie Brocas à restituer avec précision l'atmosphère de la Bretagne du début du XXe siècle, ainsi que la profondeur psychologique de ses personnages. Le roman est salué pour sa richesse narrative et sa fidélité historique, offrant une lecture à la fois instructive et émouvante.

En somme, Le Lit clos se présente comme une œuvre littéraire captivante, qui ravira les amateurs de romans historiques et les passionnés de la culture bretonne.