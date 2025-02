Le Prix de la Closerie des Lilas annonce sa première liste 2025

Le Collège de France annonce l’ouverture de la quatrième édition de son prix annuel, destiné à distinguer un(e) jeune chercheur(e) dont le parcours et les travaux se distinguent par leur excellence et leur caractère novateur. Ce prix, sur le thème « Savoirs et Démocratie », est doté de 20.000 € et offre également l’opportunité de présenter une conférence publique au Collège de France.