L’État nous asphyxie” : l’Hérault tire la sonnette d’alarme

Selon les chiffres avancés par le Président du Département, Kléber Mesquida, le manque à gagner s’élèverait à 274,5 millions d’euros pour la seule année 2024, un montant qui se répète également les années précédentes. « L’État nous asphyxie ! », dénonce-t-il, pointant du doigt une situation qui met en péril le soutien apporté aux associations locales.

Tissu associatif en danger

Les associations jouent un rôle majeur sur le territoire, intervenant dans des domaines aussi variés que l’insertion, la solidarité, la culture, le sport ou encore la préservation de l’environnement. Mais la contraction des financements menace leur survie. « Sans soutien public, beaucoup d’entre elles seront contraintes de réduire leurs activités, de licencier du personnel, voire de cesser totalement leur engagement », alerte Kléber Mesquida.

Et d’ajouter dans un courrier adressé au Premier ministre : « Loin d'être un simple complément aux politiques publiques, les associations sont des partenaires indispensables, que ce soit dans l'insertion, l'action sociale, le sport, la culture ou l'environnement. [...] Si rien n'est fait, si l'État persiste à ignorer la situation des Départements, ce sont des centaines d'associations héraultaises qui se retrouveront en péril. »

Car derrière ces structures, ce sont des milliers de salariés et de bénévoles investis auprès des habitants qui pourraient voir leur engagement compromis. Les répercussions seraient significatives : suppressions d’emplois, fermeture d’établissements d’accueil, interruption de dispositifs d’insertion, disparition d’initiatives culturelles et sportives essentielles à la vitalité des territoires et aux perspectives offertes aux jeunes.

Position hautement inconfortable pour les collectivités locales, acculées à des décisions difficiles qui affecteront l’intérêt général, de par la défection financière de l’État.

Un appel à la mobilisation

Face à cette situation, le Président du Département a interpellé le Premier ministre, François Bayrou, par courrier, demandant des mesures concrètes pour garantir la pérennité des actions associatives. « Ce combat doit être collectif », insiste-t-il.

Pour appuyer cette démarche, il invite les citoyens, les bénévoles et les acteurs du territoire à signer une pétition en ligne. « Plus nous serons nombreux, plus notre message aura de poids », souligne-t-il, appelant à une mobilisation en faveur des valeurs de solidarité et d’engagement qui fondent la richesse du tissu local.

L'argent, toujours l'argent...

La question du financement des collectivités et de leur capacité à remplir leurs missions essentielles reste plus que jamais un enjeu d’actualité, alors que les départements doivent jongler entre obligations croissantes et ressources contraintes.

Le Président du Département de l’Hérault appelle le gouvernement à prendre la mesure de l’urgence budgétaire à laquelle sont confrontées les collectivités. Il estime essentiel que l’État assume pleinement le financement des allocations individuelles de solidarité en fonction des besoins réels. Mais également qu'il compense l'intégralité les charges transférées aux Départements et engage un dialogue constructif afin de garantir des ressources pérennes aux collectivités.

« Les maires et les représentants du monde associatif héraultais sont informés de ce courrier. Je sais qu'ils seront solidaires de notre démarche et ils ne manqueront pas de se mobiliser. Comme nous, ils refusent de voir disparaître des années d'engagement et d'action au service de la population », conclut-il dans sa lettre au PM.

Selon les chiffres avancés, la somme non compensée par l’État atteignait 274,5 millions d’euros pour l’année 2024, un montant similaire aux exercices précédents. Dans ce contexte, une lettre avait été adressée au Président de la République le 23 décembre 2024 pour exposer les arriérés dus au Département de l’Hérault. À ce jour, aucune réponse n’a été reçue. Pour signer l’appel, ce sera à cette adresse.

Et pour consulter le document adressé à Emmanuel Macron, aux vrais-faux airs de facture téléphonique, c'est juste ci-dessous :

Crédits photo : Hôtel de Région Montpellier - Wolfgang Staudt, CC BY 2.0





Par Clément Solym

Contact : clements@actualitte.com