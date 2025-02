Rachida Dati défend une IA au service de la culture et de la création

La ministre a insisté sur le fait que l’intelligence artificielle ne doit pas être perçue comme une menace pour la culture, mais comme un outil d’enrichissement, d’accessibilité et de diversité. « La France considère que l’IA est une véritable opportunité pour la culture, une opportunité inédite d’enrichissement, d’accessibilité et de diversité. »

Et de rappeler que les innovations technologiques ont toujours favorisé l’émergence de nouvelles formes de création, citant l’exemple des impressionnistes qui ont bénéficié de l’invention des tubes de peinture ou encore du cinématographe.

Citant des initiatives existantes, elle a mentionné Ask Mona ou encorae les efforts de la Bibliothèque nationale de France pour la valorisation des patrimoines numérisés sur Gallica. L’IA, selon elle, constitue un moyen puissant de diffusion culturelle, à condition de s’appuyer sur les corpus des institutions culturelles françaises. « Sans ces ressources, ces technologies risquent de se développer en ignorant des pans entiers de notre patrimoine et de notre identité. »

Enjeux de régulation et protection des créateurs

Si l’IA constitue une opportunité, elle représente aussi un défi majeur en matière de droits d’auteur et de rémunération des artistes. La ministre a rappelé que les IA génératives posent des questions fondamentales sur la propriété intellectuelle, la transparence et le respect des créateurs.

« La rémunération des artistes et des auteurs est non seulement un principe fondamental, mais aussi un socle essentiel de l’innovation et de la diversité culturelle. Sans eux, rien ne peut exister. »

Rachida Dati a mis en avant trois priorités pour encadrer le développement de l’IA dans le secteur culturel : clarifier les politiques d’ouverture des contenus libres de droit, établir des règles de rémunération équitables pour les œuvres protégées et investir dans des infrastructures techniques mutualisées pour limiter les coûts et l’impact écologique.

Elle a également mis en garde contre les tentations de compromis a minima sur ces sujets : « Nous devons mener ce combat sans relâche, à l’échelle nationale, européenne et internationale, pour garantir non pas un compromis au rabais, mais un véritable cercle vertueux entre innovation et respect des créateurs. »

Anticiper l’évolution des métiers culturels

L’essor de l’IA entraîne une transformation rapide des métiers et des industries créatives. Pour éviter de subir ces mutations, la ministre a insisté sur la nécessité d’adapter les formations aux nouveaux besoins du secteur. Un partenariat avec LaborIA a notamment été initié pour analyser ces impacts et proposer des solutions adaptées.

Dans le même temps, elle a souligné l’importance de distinguer clairement la création humaine de la production automatisée : « Cette frontière ne doit pas devenir floue, elle doit être affirmée, protégée, rendue explicite. » Elle a cité en exemple Deezer, qui a développé un outil permettant d’identifier la musique générée par IA, appelant à généraliser ce type d’initiatives à l’ensemble des secteurs culturels.

Lutter contre la désinformation

L’IA soulève aussi des enjeux majeurs en matière d’information. Le risque de manipulation des images et de prolifération de contenus synthétiques interroge la préservation de la fiabilité des sources journalistiques. « L’IA ouvre la porte à des dérives inquiétantes, à travers la manipulation des images et des vidéos et le risque d’affaiblir la frontière entre mensonge et vérité. »

Face à cela, Rachida Dati a mis en avant plusieurs initiatives visant à garantir une information de qualité, comme le projet StatCheck, développé en partenariat avec l’INRIA et Radio France, ou encore le projet Spinoza porté par Reporters sans frontières. Elle a également insisté sur la nécessité d’assurer une rémunération juste des contenus journalistiques exploités par l’IA : « Garantir une presse indépendante et durable passe aussi par un modèle économique équitable face aux évolutions technologiques. »

Cinq axes pour une IA culturelle encadrée

Rachida Dati a conclu son intervention en présentant la stratégie du ministère de la Culture sur l’intelligence artificielle, articulée autour de cinq piliers :

1. Soutenir l’innovation et les initiatives audacieuses.

2. Promouvoir un modèle économique équitable respectant le droit d’auteur.

3. Former les professionnels actuels et futurs aux enjeux de l’IA.

4. Lutter contre la désinformation et garantir l’intégrité de l’information.

5. Développer une IA culturelle éthique et soucieuse de son impact environnemental.

Un appel à projets a été lancé dans le cadre de France 2030 pour financer des initiatives structurantes et accélérer la transition numérique du secteur culturel.

Un équilibre qui reste à trouver

Ce week-end culturel, organisé en parallèle du Sommet sur l’IA, illustre cette volonté de mettre la technologie au service de la création et du patrimoine. À travers des expositions et des conférences, il vise à sensibiliser le public aux enjeux de l’intelligence artificielle appliquée à la culture.

Rachida Dati a conclu son discours en appelant à une mobilisation collective pour façonner une intelligence artificielle respectueuse des valeurs culturelles françaises, tout en permettant à l’innovation de prospérer : « Il s’agit de bâtir un cadre qui permette à la fois le progrès technologique et la juste rémunération des créateurs. »

