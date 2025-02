Histoire, mythes, comics : les figures héroïques du monde arabe

L’édition 2025 s’attache à décrypter les multiples visages du héros et de l’héroïne dans le monde arabe. Entre histoire et légende, ces figures ont traversé les siècles, nourrissant l’imaginaire collectif et incarnant des idéaux divers selon les contextes politiques, culturels et sociaux.

Des chefs militaires tels que Saladin aux icônes de la culture populaire comme Aladdin, en passant par les figures mythiques comme Kahina ou Cléopâtre, sans oublier les héros anonymes des printemps arabes et les personnalités contemporaines du sport et des arts, cette programmation propose un regard pluriel sur l’héroïsme et son évolution.

Pendant trois jours, conférences, débats, projections et performances artistiques viendront rythmer l’événement, en présence de nombreux historiens, chercheurs et personnalités du monde culturel. Les échanges s’articuleront autour de plusieurs axes : les héros historiques et leur rôle dans la construction des identités nationales, les figures mythologiques et littéraires qui continuent d’influencer la culture contemporaine, ainsi que les représentations des héros et héroïnes dans les arts visuels et le cinéma.

« Gloires certifiées et légendes historiques côtoient héros ordinaires et anonymes, entre ombre et lumière, à tous les étages de l’IMA pendant trois jours vibrants de débats, tables rondes, conférences, performances artistiques et projections de documentaires », ajoute Jack Lang, président de l’IMA.

« Gloires certifiées et légendes historiques côtoient héros ordinaires et anonymes, entre ombre et lumière, à tous les étages de l’IMA pendant trois jours vibrants de débats, tables rondes, conférences, performances artistiques et projections de documentaires ! »

Parmi les moments forts de cette édition, la remise du Grand Prix du Livre des Journées de l’Histoire constituera un temps fort.

Récompensant un ouvrage marquant sur l’histoire du monde arabe, ce prix, doté par l’Académie du Royaume du Maroc et son Secrétaire Perpétuel Abdeljalil Lahjomri, est décerné par un jury présidé par l’historien Vincent Lemire. Il distingue des travaux apportant un éclairage novateur et documenté sur les dynamiques historiques du monde arabe.

L’événement proposera également des projections-débats explorant la place des héros dans le cinéma et les médias, ainsi que des tables rondes mettant en lumière les différents visages de l’héroïsme dans le monde arabe. Une conférence inaugurale réunira plusieurs spécialistes qui reviendront sur la manière dont ces figures ont traversé le temps et les représentations.

À ne pas manquer par ailleurs, le 16 mars, à 15h, la conférence d’Angélique Girault, Les superhéros dans la bande dessinée et le roman graphique arabes. Ou comment, dans les comics ont émergé des personnages musulmans, progressivement.

Depuis son émergence dans le monde arabe, la BD oscille entre emprunts aux modèles occidentaux et créations originales ancrées dans les réalités locales. Un tournant majeur intervient avec les révolutions de 2011, favorisant une nouvelle production graphique inspirée des enjeux sociaux et politiques contemporains.

Ces œuvres façonnent des héros et héroïnes incarnant les aspirations au changement et traduisant des identités en mutation. Une hybridation entre influences mondiales et contextes locaux, ou bien témoigne-t-il d’une autonomie créative affirmée ?

Le programme complet de ces trois journées est accessible en ligne.

Illustration : Crédits IMA

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com