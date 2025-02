Héloïse de Monstiers devient directrice générale de Bayard jeunesse

Elle débute sa carrière au Figaro et à La Tribune, avant de fonder en 2007 Pastas Party, une entreprise spécialisée dans l’organisation d’événements et de dîners pour célibataires. Six ans plus tard, elle revend la société à Meetic, où elle évolue pendant dix ans, occupant divers postes en marketing, jusqu’à la direction marketing Europe. Elle y avait d'ailleurs monté le prix Meetic de la plus belle histoire d'amour, avec les éditions Hugo Poche qui fit long feu.

Notons que la DGA avait elle-même publié Peau à peau évoquant la naissance de ses enfants prématurés (Buchet-Chastel, 2022). Précédemment Directrice Adjointe de Bayard Jeunesse, elle est promue Directrice Jeunesse Groupe (Bayard Jeunesse et Milan) à compter du 4 février 2025. À ce poste, elle supervise l’ensemble des activités jeunesse du Groupe Bayard, incluant la presse, l’édition, l’audio, le numérique et l’audiovisuel. Elle reporte directement à François Morinière, Président du Directoire du Groupe.

Et sa première déclaration, une fois la promotion annoncée, s'est logiquement effectuée sur Insta :

Certains n'ont pas manqué de sourire, en découvrant que dans la listes des incontournables de la BD jeunesse, ne figurait déjà plus Mortelle Adèle et ce après la passe d'arme de la semaine passée, entre les créateurs du personnage et leur ancienne maison d'édition.

En effet, Antoine Dole et Diane le Feyer avaient accusé leur ancien éditeur de « tromper le lecteur » en procédant à des rééditions d’albums, présentés comme des nouveautés – alors que les véritables actualités s’opéraient dans la maison Mr Tan & Co, qu’ils avaient tous deux fondée… en quittant Bayard jeunesse.

« Nous réfutons et condamnons ces allégations infondées. Elles nous choquent profondément et sont à l’opposé de nos façons de travailler. […] Mortelle Adèle est une série unique qui compte dans la vie des enfants. Hier comme aujourd’hui, nous souhaitons maintenir un dialogue apaisé et constructif avec ses auteurs », rétorquait le groupe.

Le psychodrame passé, les pendules sont manifestement remises à l'heure par la DG, qui évacue officiellement la question “Mortelle Adèle” en dégageant l'oeuvre des incontournables de la maison...

Loin de la bande dessinée jeunesse, l’une des prochaines étapes de Bayard, en littérature, passera-t-elle par la New Romance catholique ? De quoi s’éloigner du créneau d’une petite rouquine turbulente… Pour s’orienter vers le mouvement de New Romance viriliste aux États-Unis ou des images de protection d’êtres violents et dominateurs, dans ce monde sans repères. Amen ! Moins de catholiques en France qu'outre-Atlantique, certes, mais pour des éditeurs religieux, il importe de trouver de quoi décliner un genre qui a en vent en poupe, tout en respectant les attentes de leur audience.

La vie c'est le mouvement

Par ailleurs, d'autres mouvements surviennent : Nathalie Becht, Directrice Générale Adjointe et Directrice de Bayard Jeunesse, a quitté le Groupe le 31 janvier 2025. Son engagement a marqué Bayard Jeunesse par son exigence éditoriale, son attention aux évolutions des publics et sa capacité à fédérer les équipes autour de la mission d’accompagner les jeunes dans leur développement. Le Directoire lui adresse sa profonde gratitude.

Ainara Ipas Bastard rejoindra Bayard le 5 mai 2025 en tant que Directrice du Développement et de l’International, sous la direction de François Morinière. Elle aura pour mission d’accompagner l’évolution du groupe vers de nouveaux métiers et médiations culturelles, en France et à l’international. Diplômée de l’EM Lyon, elle possède plus de 20 ans d’expérience dans les médias, ayant notamment travaillé pour Média Participations, Amazon (Audible), ainsi que dans l’édition BD et l’audiovisuel.

Pour fluidifier la prise de décision et accélérer les transformations nécessaires au sein du Groupe, François Morinière, Président du Directoire, et Dominique Greiner, Directeur 2 Général du Groupe, ont pris la décision de nommer un Comité de Direction et d’en nommer membres, à leurs côtés, à compter de ce jour :

• Rudy Bertrand, Directeur Technologie, Data & Digital Groupe

• Cédric Bloquet, Directeur Général Bayard Service et BIPEL, en charge du Réseau Religieux

• Marie-Anne Denis, Directrice Générale de Milan Presse et Directrice d'établissement Toulouse, rattachée à la Direction Jeunesse Groupe

• Emmanuelle Delapierre, Directrice Déléguée Grand Public et Religion

• Héloïse des Monstiers, Directrice Jeunesse Groupe (Bayard Jeunesse et Milan)

• Muriel Huot, DGA, Directrice Financière Groupe

• Ainara Ipas Bastard, Directrice du Développement et de l’International

• Sibylle Le Maire, Directrice Générale Bayard Media Développement et Directrice Nouvelles Alliances

• Sabine Madeleine, Directrice des Ressources Humaines et Secrétaire Générale Groupe

• Anne Ponce, Directrice des rédactions La Croix et Directrice Déléguée métier journaliste



