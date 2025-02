L’Histoire de France a longtemps relégué les femmes au second plan, éclipsées par les exploits des rois et des chevaliers. Pourtant, dans Reines et princesses au temps des Capétiens, Gaëlle Audéon réhabilite le rôle essentiel des souveraines du XIIᵉ siècle, à une époque où mariages et alliances dictaient la politique européenne.

De l’union d’Aliénor d’Aquitaine et Louis VII en 1137 à la régence de Blanche de Castille en 1227, ces femmes ont exercé un pouvoir réel, parfois dans l’ombre, parfois au grand jour. Gouvernantes, stratèges, guerrières ou diplomates, elles ont administré des fiefs, mené des armées et négocié des traités. Mariées très jeunes, souvent à des hommes bien plus âgés, elles ont enduré mariages forcés, répudiations et enfermements, mais ont su aussi imposer leur autorité et défendre leurs intérêts.

Avec ce livre qui sort aujourd'hui en librairie, l'essayiste médiéviste Gaëlle Audéon lève le voile sur un Moyen Âge bien plus féminisé qu’on ne l’a longtemps cru et montre comment ces figures ont été effacées des récits officiels.

Une plongée captivante, publiée par les @editions.perrin, dans un monde de pouvoir, d’intrigues et de résilience féminine.