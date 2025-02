Dans l’ombre des palaces : la vie fascinante d’un rat d’hôtel

La Belle Époque (v.1870-1914) voit l’essor des grands hôtels de luxe en Europe et aux États-Unis, attirant une clientèle fortunée et internationale. Ce cadre devient un terrain de jeu idéal pour des criminels d’élite, qui développent des techniques de vol sophistiquées et non violentes. Ostrowski s’inscrit dans cette tradition, utilisant son intelligence et son charisme pour évoluer dans ces milieux avec une aisance déconcertante.

« Voici un criminel dont la carrière s’est étalée de 1878 à 1928. Quarante ans : une longévité rare à cette époque », un criminel dont l’historien tente de suivre les déplacements à travers toutes les sources à sa disposition : rapports de police, interrogatoires, lettres du dénommé Ostrowski, coupures de presse, etc.

Mais commençons par le début : qu’est-ce qu’un « rat d’hôtel » ? Il s’agit d’un homme, parfois d’une femme, qui voyage énormément, qui parle plusieurs langues, qui sait se grimer, se déguiser, qui possède plusieurs identités, qui est distingué et qui a les moyens de descendre dans les hôtels de luxe, puisque c’est là qu’il exerce son savoir-faire.

Il est évidemment parfaitement équipé et possède donc le fameux « ouistiti », « sorte de pince qui permet de faire tourner de l’extérieur une clé que l’on a laissée dans la serrure à l’intérieur ». Nos rats d’hôtel sont le plus souvent non violents. Ils se glissent dans les chambres la nuit le plus discrètement possible et font les poches de leurs victimes. Si jamais on les surprend à errer dans les couloirs en pleine nuit, ils disent qu’ils allaient aux WC.

Georges Ostrowski, Russe de son état, faisait partie de la vingtaine de rats d’hôtels internationaux existants. Fidèle à la définition donnée plus haut, il a voyagé un peu partout, a eu plusieurs identités (ce qui n’a pas aidé notre historien), était d’une classe folle et savait se déguiser, ce qui lui permettra d’ailleurs de s’évader de la prison de Caen, au nez et à la barbe de tous. « Ce qui a été compilé ici suffit à donner le tournis : Ostrowski bougeait sans cesse, passait d’un hôtel de luxe à un autre, ses seuls moments de pause, non volontaires, étant ses séjours en prison. »

Il est l’inventeur de la combinaison en soie noire, permettant de passer presque inaperçu dans la pénombre des couloirs et chambres d’hôtels, la nuit. Fameuse tenue qui restera longtemps le symbole des cambrioleurs. Mais, outre cette invention, ce qui retient l’attention chez Ostrowski, c’est son formidable sens de la répartie, sa capacité à avoir réponse à toutes les questions que lui posent les enquêteurs.

Si les rats d’hôtel tels qu’Ostrowski appartiennent au passé, leur mode opératoire continue d’inspirer certaines techniques de vol dans le monde contemporain. Bien que leurs cibles aient été différentes, des groupes criminels comme les Pink Panthers ont repris certaines de ces méthodes, notamment l’usage du déguisement, des identités multiples et de la ruse pour commettre leurs braquages de bijouteries de luxe. Leur approche repose, comme celle des rats d’hôtel, sur la discrétion, l’infiltration, l’intelligence et la non-violence.

Par Audrey Le Roy

Contact : aleroy94@gmail.com