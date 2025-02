Le poète Paul Louis Rossi nous a quittés

Né à Nantes le 4 novembre 1933, Paul Louis Rossi est le fils d'une mère bretonne et d'un père italien, exécuté par les Allemands en 1943.

Il a débuté sa carrière littéraire en publiant Liturgie pour la Nuit en 1958. Il a également contribué aux revues Action poétique et Change dans les années 1960 et 1970. Il s'est immergé dans la vie culturelle parisienne dès son plus jeune âge, aspirant à devenir journaliste.

Au fil des ans, il a écrit une variété d'œuvres allant des romans et récits aux poèmes et essais. Parmi ses romans, on trouve Régine (Julliard, 1990), La Montagne de kaolin (Julliard, 1992), ou La Vie secrète de Fra Angelico (Bayard, 1997). Ses récits incluent À propos de Nantes ou La Voyageuse immortelle (Les Lettres françaises, 1969) et Les Nuits de Romainville (Le temps qu’il fait, 1998), enrichis souvent par des collaborations avec des artistes pour les illustrations.

En poésie, ses œuvres comme Fontessa (Guy Chambelland, 1961) et Quand Anna murmurait (Guy Chambelland, 1963) montrent son exploration continue de la forme et du son. Il a aussi produit des essais critiques, comme L'Ouest surnaturel (Hatier, 1993), Les Gémissements du siècle (Flammarion, 2001), où il examine les liens entre la littérature, l'art, et la culture contemporaine, ou Les Variations légendaires, recueil de chroniques paru chez Flammarion en 2012.

Sa passion pour l'art s'est exprimée dans ses écrits sur des peintres et photographes, tels que Sôteria (peintures de Patrick Rosiu, 1979) et Regards croisés (photographies de Pablo Volta, Fata Morgana, 2005). Il a également, entre autres, participé à des créations radiophoniques pour France Culture, enrichissant ainsi sa contribution multidisciplinaire à la culture française.

Un dossier de Nu(e) lui a été consacré. Un recueil inédit paraîtra fin avril, Les Horizons égarés, aux éditions Obsidiane.

Par Hocine Bouhadjera

