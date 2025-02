Un Fantome de l'Opéra à la sauce Twilight

Le film, situé dans le Paris contemporain, mettra en scène Deva Cassel, vue notamment dans Le Léopard de Netflix, dans le rôle d'Anastasia, une jeune aspirante danseuse de ballet au célèbre Palais Garnier. Romain Duris, qu'on ne présente plus, jouera le rôle de James Figueras, un directeur artistique ambitieux qui met en scène une reprise de l'opéra Orphée d'Ernest Dupré. Julien De Saint Jean, qui a participé à l'adaptation récente du Comte de Monte-Cristo aux côtés de Pierre Niney, interprètera le fantôme mystérieux de l'opéra...

L'histoire se déroule alors qu'Anastasia, après un incident qui a failli être fatal pour la première danseuse, obtient le rôle principal... Les rôles secondaires incluent Dorothée Gilbert du ballet de l'Opéra Garnier, en tant que danseuse prima donna Victoire Bellanger.

Le film est réalisé par Alexandre Castagnetti, connu pour Tenir bon et Une nouvelle fille à Paris, et le scénario est coécrit avec Camille Fontaine, qui a notamment officié pour Coco avant Chanel. Le tournage est prévu pour cet été à l'Opéra Garnier, utilisant son grand théâtre, les coulisses, le toit et le lac souterrain légendaire, partage Deadline.

L'équipe comprend le directeur de la photographie Nicolas Bolduc, le chef décorateur Clovis Weill, le compositeur Dany Levy et la chorégraphe Marion Motin, qui apportent leur expertise à ce projet qui mélangera romance, fantastique, film d'époque, et thriller, à l'image de sa source livresque.

Le budget estimé du film à près de 20 millions d'euros. SND, filiale du groupe M6 et coproductrice du film, espérant répliquer le succès qu'il a rencontré avec la saga Twilight en France.

Le Fantôme de l’Opéra, chef-d'œuvre de Gaston Leroux, a connu de nombreuses adaptations dans divers domaines artistiques, du théâtre au cinéma en passant par la bande dessinée, le ballet et la musique.

Au cinéma, dès 1916, Das Phantom der Oper, un film autrichien de Ernst Matray, donne une première vie cinématographique au roman. La version muette de Rupert Julian en 1925 reste une adaptation emblématique, suivie en 1943 par celle de Arthur Lubin et en 1962 par celle de Terence Fisher. D’autres versions plus contemporaines incluent le film musical de Joel Schumacher en 2004, inspiré de la comédie musicale d’Andrew Lloyd Webber. Parmi les réinterprétations notables figure également Phantom of the Paradise (1974) de Brian De Palma, une transposition rock et satirique du mythe.

L’univers du Fantôme s’est également décliné en bande dessinée et en manga. Parmi les adaptations notables, on trouve Opera no Kaijin de JET (1989), Le Masque (1994) et Le Fantôme de l’Opéra, une adaptation en deux tomes réalisée par Christophe Gaultier avec des couleurs de Marie Galopin (2011). En 2018, l’éditeur Isan Manga a publié en France Operaza no Kaijin de Harumo Sanazaki.

Le roman de Gaston Leroux a également inspiré d’autres écrivains qui ont imaginé des suites ou des relectures du mythe. En 1999, Frederick Forsyth publie Le fantôme de Manhattan, où Erik a émigré à New York et tente de retrouver Christine, devenue une diva internationale. Terry Pratchett parodie l’histoire dans Masquarade (1995).

Crédits photo : L'Opéra Garnier vers 1900. Domaine public

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com