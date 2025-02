Pour fêter leurs 50 ans, les éditions Zoé s'exposent à Genève

Pour cette 10ᵉ édition, qui se tiendra du 1er au 6 avril 2025, le festival Italissimo promet une programmation encore plus riche et captivante que précédemment : plus de trois cents invités italiens et français, deux-cent-soixante rencontres, lectures, spectacles et projections dans une vingtaine de lieux emblématiques. Dix ans d’échanges passionnants entre les cultures italienne et française, d’émotions littéraires et de découvertes enthousiasmantes.