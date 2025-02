Un coup fatal pour la lecture : la culture de l’abandon ?

Depuis quelques semaines les coups s’enchaînent, violents, nombreux, et très difficiles à accepter pour un secteur culturel et associatif fragilisé comme jamais.

Nous avons appris la semaine dernière le gel, jusqu’à la fin de l’année scolaire, du budget alloué à la part collective du Pass Culture. En clair, le dispositif qui permet aux collèges et lycées de mener des projets culturels pour leurs élèves.

Cette mesure budgétaire d’une brutalité inouïe va directement à l’encontre de la vocation de l’association Quais du Polar : rendre la lecture et le goût des livres accessibles à toutes et tous en proposant un accès gratuit à l’ensemble de notre festival, mais aussi en offrant une programmation spécifique au public scolaire tout au long de l’année.

À LIRE - Budgets, pass culture, TVA, RSA : "L'étouffement programmé"

Depuis notre création, nous travaillons main dans la main avec les enseignants pour développer des projets éducatifs autour du polar. Au fil des ans, nous avons patiemment structuré un réseau de soutiens pour financer ces activités avec le Rectorat de Lyon, la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon, l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme ou encore la Fondation Crédit Mutuel pour la lecture, ainsi que de nombreux partenaires culturels et institutionnels engagés à nos côtés.

Sous le coup de multiples menaces budgétaires venant de toutes parts, c’est tout l’édifice qui risque désormais de s’écrouler si chacun commence à abdiquer ses responsabilités les plus élémentaires en espérant lâchement que quelqu’un d’autre les assume à sa place.

En 2024, ce ne sont pas moins de 2 774 élèves de la région, de la maternelle au lycée, qui ont participé à nos ateliers et concours d’écriture, projections de films, dictées, rencontres avec des auteurs et autrices, et bien d’autres activités... Que pouvons-nous leur dire ? À eux, comme à leurs enseignants, aux auteurs, traducteurs, journalistes ou éditeurs et à tous ceux qui ont travaillé à ces projets pour 2025 ?

À LIRE - Le gel budgétaire brutal du Pass Culture met les auteurs en péril

Cette décision vient fragiliser l’engagement exceptionnel mené par les enseignants et les acteurs culturels pour sensibiliser les enfants et les jeunes à la littérature. Elle met en péril la difficile promotion de la lecture, pourtant cruciale dans une société où l’accès aux livres devrait être un droit fondamental, et non un privilège.

Et pour couronner le tout, l’Agence du Service civique annonçait également une suspension de toutes les missions de volontariat et une annulation de tous les contrats devant commencer en février. Ces missions représentent un engagement conséquent de la part des jeunes et des structures qui les accueillent et son arrêt entraîne des conséquences graves pour les volontaires qui allaient entrer en mission.

À LIRE - Pass Culture : certaines dépenses ne passeront plus

Nous appelons le Gouvernement à reconsidérer ses décisions. L’État enverrait un signal désastreux, non seulement au secteur associatif, mais aussiaux collectivités locales et aux partenaires publics qui, au moment de construire leurs budgets dans des conditions difficiles, tentent de maintenir leurs engagements pour la culture et l’éducation comme cela semble être le cas dans notre territoire.

La culture joue un rôle fondamental dans notre société, mais elle est constamment sommée de prouver sa valeur tout en ne coûtant rien. Elle ne peut plus être traitée comme une dépense superflue, toujours la première à être coupée lorsque des arbitrages budgétaires sont faits. Une société sans soutien pour la culture ou l’éducation ne serait vouée qu’à l’échec.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com