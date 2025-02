Le psychosociologue Jacques Salomé accusé de violences sexuelles

Âgé de 89 ans, l'écrivain et psychosociologue Jacques Salomé est visé par une action en justice, révèle Franceinfo, qui relaie par ailleurs les témoignages de plusieurs femmes. Ces dernières rapportent des faits qui se seraient déroulés sur plusieurs décennies, le plus ancien remontant à près de quarante ans et le plus récent au début des années 2010.

Si le psychosociologue, victime d'un accident vasculaire cérébral en 2014, n'est plus en activité, sa méthode Espere, « pédagogie de la communication et de la relation », reste appliquée par un institut, basé dans le 14e arrondissement de Paris, et certains de ses livres sont encore commercialisés. Surtout, la justice mène une enquête pour déterminer si d'autres personnes auraient été les victimes de Jacques Salomé.

Un cadre thérapeutique ?

L'enquête de la journaliste Catherine Fournier, réalisée pour Franceinfo, lui a permis de réunir les témoignages de cinq femmes, qui présentent des points communs. Ainsi, les faits rapportés se seraient produits lors ou dans l'orbite de séances à visée thérapeutique. Christine, âgée de 60 ans, évoque par exemple des événements qui se seraient déroulés en marge de stages de développement personnel, dans les années 1980, au sein d'un ancien centre de formation aux relations humaines de Jacques Salomé.

À la fin d'une troisième session, « [a]u moment de se dire au revoir », le psychosociologue aurait violé sa patiente : « Il met alors sa main dans mon pantalon et ma culotte et il me demande de pousser », raconte-t-elle à Franceinfo. « Tu vois que tu es vivante », aurait commenté Jacques Salomé, liant ainsi cet acte à un parcours thérapeutique.

En février 1990, Thérèse, alors proche de ses 40 ans, s'engage pour sa part dans une formation sur « l'entretien dans la relation d'aide ». Convaincue, elle réalise un parcours important, enchainant les sessions jusqu'en mars 1993. Lors de l'ultime séance, elle se serait retrouvée seule avec Jacques Salomé, à sa demande. « Il était assis par terre. Le temps de traverser la salle, il a sorti son sexe et m'a demandé de le prendre dans ma main, c'était une injonction. »

Bien que « sidérée, choquée », elle se serait exécutée, imaginant que cette relation relevait de la thérapie. Élisabeth, 66 ans, aurait été entrainée dans la même croyance, après un premier stage de développement personnel à Oppède-le-Vieux, en octobre 1991. Elle y aurait noté « l'ambiance sexualisée » et, au cours d'un exercice, aurait subi un attouchement de la part de Jacques Salomé, qui aurait passé « la main en dessous » d'une couverture sous laquelle elle était nue pour lui toucher les fesses.

Pour un « entretien », Jacques Salomé l'aurait plus tard convoqué dans une pièce, avec un lit, avant de « baiss[er] son pantalon ». Élisabeth aurait pratiqué une fellation, pensant le comportement « thérapeutique ».

Claire, un prénom modifié par Franceinfo, a entamé pour sa part un parcours de soin au début des années 2010. Au cours d'un rendez-vous avec Jacques Salomé, celui-ci lui aurait fait subir « une pénétration digitale sans consentement », avant de la mordre sous le sein, d'après son témoignage. « Tu vas dire “oui” à tout ce qui va se passer », aurait insisté Jacques Salomé. Quelques mois plus tard, le psychosociologue lui aurait imposé un autre viol digital.

Des victimes présumées sous emprise

Les contextes thérapeutiques de ces potentielles agressions vont de pair avec un système d'emprise décrit par les victimes. Il aurait pris différentes formes : ainsi Christine aurait-elle été encouragée à travailler pour Jacques Salomé en échange d'un accès aux stages de développement personnel. « Les stages m'endettaient vis-à-vis de lui, il fallait que je travaille à la hauteur », souligne-t-elle auprès de Franceinfo. Claire aurait aussi réalisé « de menus travaux, non payés », pour le psychosociologue.

Les autres témoignages insistent sur la dépendance affective que Jacques Salomé aurait suscitée auprès de ses « patientes ». « On buvait ses paroles » se souvient ainsi Thérèse, tandis qu'Élisabeth concède avoir été fascinée par celui qui se serait présenté en « sauveur » : « J'étais accro. »

Le flou dans la relation entre le psychosociologue et ses patientes est évoqué à plusieurs reprises par les femmes ayant accepté de témoigner : Élisabeth pensait ainsi être « sa maîtresse », tandis que Thérèse estimait que leurs rapports relevaient d'une relation « d'amour ».

Emmanuelle Dancourt, présidente de l'association MeTooMedia, reconnait auprès de Franceinfo un schéma commun à plusieurs victimes : « Certaines vont romantiser ce qu'il s'est passé, vouloir croire que l'agresseur est amoureux d'elles. Pour se protéger, on peut rester très longtemps dans cette fausse croyance. »

En attente de justice

En avril et juillet 2024, précise Franceinfo, des enquêtes sur les faits évoqués par Christine et Élisabeth, pourtant prescrits, ont été rouvertes par la justice, afin de découvrir si d'autres victimes potentielles de Jacques Salomé peuvent être identifiées.

Les accusations prononcées par Claire, elles, ne sont pas prescrites, mais une plainte a été classée sans suite en 2021, pour « infraction insuffisamment caractérisée ». Une autre action en justice serait en cours contre Jacques Salomé, d'après Franceinfo.

Les femmes ayant accepté de témoigner auprès du média décrivent des parcours très perturbés par les faits qu'elles dénoncent. Élisabeth, après sa rencontre avec Jacques Salomé, vit dans un état de « confusion », qui se change peu à peu en dépression. Ses enfants, inquiets, la font hospitaliser alors qu'elle ne pèse plus que 38 kilos : un diagnostic établira un « état de stress post-traumatique ».

Claire connait également une sévère dépression, ainsi qu'une hospitalisation en psychiatrie. Un « stress post-traumatique » lui est aussi diagnostiqué, après un « événement psychologiquement traumatisant ». Elle reste aujourd'hui en incapacité de travailler.

Toujours en activité, l'Institut Espere a réagi par l'intermédiaire d'une porte-parole, qui se dit, auprès de Franceinfo, « estomaquée par ces accusations, impossibles à envisager concernant Jacques Salomé ». « En tant que formateur, il a appris à de nombreuses personnes victimes de violences, notamment d'ordre sexuel, à prendre la parole, à dire “non” et à se libérer de toute forme d'emprise », a-t-elle poursuivi.

Le principal intéressé a « réfuté toutes les accusations portées contre lui » auprès de Franceinfo, par le biais de son épouse, son état de santé ne lui permettant « pas de le faire directement ».

Photographie : Jacques Salomé, psychosociologue et écrivain français, à la foire du livre de Brive la Gaillarde, en 2010 (Le grand Cricri, CC BY-SA 3.0)

Par Antoine Oury

